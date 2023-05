Куди ЗСУ зможуть дістати ракетами Storm Shadow: у США оприлюднили мапу

Далекобійні ракети Storm Shadow, які Велика Британія передає Україні, можуть досягати території тимчасово окупованого Криму та навіть за межі нашої країни.

Відповідну мапу, яка демонструє, куди можуть дістати ракети, оприлюднив у Twitter Пол Массаро – політичний радник Гельсінської комісії США, також відомої як Комісія з безпеки та співпраці в Європі.

Згідно з цією картою, українська армія зможе потенційно дістати ракетами Storm Shadow по будь-яких цілях на всіх тимчасово окупованих територіях. Йдеться про Крим, південні та східні регіони України.

Крім того, ці ракети здатні долетіти до тилових районів РФ, а також до об’єктів на півдні, південному сході та південному заході Білорусі.

Storm Shadows really are a war-winning weapon. All russian military positions are now vulnerable. Kerch bridge vulnerable. russian supplies will have to be moved EVEN FURTHER back

— Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023