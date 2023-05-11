Куди ЗСУ зможуть дістати ракетами Storm Shadow: у США оприлюднили мапу

Далекобійні ракети Storm Shadow, які Велика Британія передає Україні, можуть досягати території тимчасово окупованого Криму та навіть за межі нашої країни.

Відповідну мапу, яка демонструє, куди можуть дістати ракети, оприлюднив у Twitter Пол Массаро – політичний радник Гельсінської комісії США, також відомої як Комісія з безпеки та співпраці в Європі.

Згідно з цією картою, українська армія зможе потенційно дістати ракетами Storm Shadow по будь-яких цілях на всіх тимчасово окупованих територіях. Йдеться про Крим, південні та східні регіони України.

Storm Shadow range pic.twitter.com/Y4CR7OhZQ7 — Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023

Крім того, ці ракети здатні долетіти до тилових районів РФ, а також до об’єктів на півдні, південному сході та південному заході Білорусі.

– Storm Shadow дійсно є зброєю перемоги у війні. Всі російські військові позиції тепер вразливі. Керченський міст вразливий. Російські постачання доведеться перемістити ще далі назад, – наголосив Массаро.

Storm Shadows really are a war-winning weapon. All russian military positions are now vulnerable. Kerch bridge vulnerable. russian supplies will have to be moved EVEN FURTHER back — Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023

Він також поцікавився, чи можуть тепер США надати Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS, якщо Лондон передає Storm Shadow.

Як відомо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні ракети великої дальності Storm Shadow. Вони призначені для завдання ударів по об’єктах у глибині оборони. Дальність польоту ракет перевищує 250 км.

Офіційний Лондон отримав запевнення від української сторони, що ці ракети будуть використовуватися лише на суверенній території України, тобто що ЗСУ не завдаватимуть ними ударів по території Росії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.