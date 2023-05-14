Контратаки вже помітні і мають результати. Мусієнко розповів, що відбувається у Бахмуті

У Бахмуті на Донеччині йде локальне точкове просування українських військ з флангів на півдні та півночі.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Хочу нагадати, що в районі Бахмута бої велися у самому місті і з флангів півночі та півдня. Задум ворога полягав у тому, щоб взяти ЗСУ в оточення і перерізати логістику. На сьогодні українські війська відрізають ці клини, які намагався ворог створити, і поступово відсовують їх, тобто вирівнюють лінію фронту. Це дуже важливо з точки зору оборони і переходу в контратаки, – сказав експерт.

Він зазначив, що контратаки українських захисників вже помітні і мають результати. За даними Мусієнка, на півдні найманці ПВК Вагнера залишили деякі свої позиції і зараз туди заходять російські військові мобілізовані. Вони воюють гірше, тому з’являється більше перспектив їх відтискати.

Окрім того, експерт не виключає, що шанси російської армії потрапити в оточення у Бахмуті збільшуються.

– Я думаю, наказу відходити з Бахмута не буде, але ситуація для РФ погіршується, хоча бої ще доволі жорсткі, – додав аналітик.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ звільнили 16 кв. км у районі Бахмута та зайняли нові позиції.

Джерело: телемарафон

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