Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій

Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій

Просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

За його словами, останні кілька днів показали, що ЗСУ можуть рухатись вперед та нищити російських окупантів навіть у таких надскладних умовах.

Утім, Сирський зазначив, що наразі це лише частковий успіх і “саме так його треба сприймати”

– Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Водночас нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей, – йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що операція з оборони Бахмута триває. Усі необхідні рішення прийняті, усі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами на полі бою.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті та околицях міста залишається дуже складною.

Читайте також
Майже 200 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 15 травня
Бої на фронті

Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Олександр Сирський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Колаборанти масово тікають із ТОТ Запорізької та Херсонської областей – ЦНС
російські окупанти
Україна отримає від Британії сотні бойових дронів із радіусом дії понад 200 км
Велика Британія, прапор Великої Британії
Уночі на північно-східному напрямку ЗСУ знищили 4 дрони Shahed
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 15.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Усе дуже складно: в Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті
місто Бахмут
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь