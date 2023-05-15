Сирський: Просування на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій

Просування українських військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, пише Military Media Center.

За його словами, останні кілька днів показали, що ЗСУ можуть рухатись вперед та нищити російських окупантів навіть у таких надскладних умовах.

Утім, Сирський зазначив, що наразі це лише частковий успіх і “саме так його треба сприймати”

– Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Водночас нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей, – йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що операція з оборони Бахмута триває. Усі необхідні рішення прийняті, усі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами на полі бою.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті та околицях міста залишається дуже складною.

Джерело: Military Media Center

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