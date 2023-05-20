Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 32 дрони та понад 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
За минулу добу Сили оборони України знищили щонайменше 670 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, наші воїни знищили понад 30 одиниць важкої техніки та 32 дрони різних типів.
Втрати РФ у війні на 20 травня 2023:
- особового складу ‒ близько 202 430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
- артилерійських систем – 3229 (+19) од,
- РСЗВ – 564 од,
- засобів ППО ‒ 325 (+6) од,
- літаків – 308 од,
- гелікоптерів – 294 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од,
- крилатих ракет ‒ 1011,
- кораблів / катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 423 (+4) од.
Вночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131, які ворог запустив по Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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