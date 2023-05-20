Мінус 32 дрони та понад 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

За минулу добу Сили оборони України знищили щонайменше 670 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили понад 30 одиниць важкої техніки та 32 дрони різних типів.

Втрати РФ у війні на 20 травня 2023:

особового складу ‒ близько 202 430 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,

артилерійських систем – 3229 (+19) од,

РСЗВ – 564 од,

засобів ППО ‒ 325 (+6) од,

літаків – 308 од,

гелікоптерів – 294 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од,

крилатих ракет ‒ 1011,

кораблів / катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 423 (+4) од.

Вночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131, які ворог запустив по Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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