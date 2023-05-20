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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 32 дрони та понад 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України знищили щонайменше 670 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили понад 30 одиниць важкої техніки та 32 дрони різних типів.

Втрати РФ у війні на 20 травня 2023:

  • особового складу ‒ близько 202 430 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3781 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3229 (+19) од,
  • РСЗВ – 564 од,
  • засобів ППО ‒ 325 (+6) од,
  • літаків – 308 од,
  • гелікоптерів – 294 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32) од,
  • крилатих ракет ‒ 1011,
  • кораблів / катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 423 (+4) од.

Вночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131, які ворог запустив по Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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