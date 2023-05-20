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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 20 дронів-камікадзе Shahed

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Цієї ночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131, які ворог запустив по Україні.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування Центр.

Наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування Схід знищено два дрони Shahed, а на південному напрямку знищено розвідувальний безпілотник Мерлін-ВР.

Впродовж минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30 вильотів на вогневе ураження та прикриття.

Повідомлялося, що у Чернігівській області вночі під час тривоги пролунали вибухи.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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Костянтин Мельников
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