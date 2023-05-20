Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 20 дронів-камікадзе Shahed
Цієї ночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних безпілотників Shahed-136/131, які ворог запустив по Україні.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування Центр.
Наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування Схід знищено два дрони Shahed, а на південному напрямку знищено розвідувальний безпілотник Мерлін-ВР.
Впродовж минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30 вильотів на вогневе ураження та прикриття.
Повідомлялося, що у Чернігівській області вночі під час тривоги пролунали вибухи.