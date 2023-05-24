Розпочали роботу над концепцією розвитку авіації: Зеленський провів засідання ставки
У середу, 24 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.
Про оперативну ситуацію на фронті доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ Хортиця й Таврія.
– Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, – повідомив президент.
Також учасники ставки розпочали роботу над всеохопною концепцією розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.
При цьому враховують нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення тощо.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик