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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Розпочали роботу над концепцією розвитку авіації: Зеленський провів засідання ставки

Зеленський, літак F-16
Фото: Офіс президента, Depositphotos

У середу, 24 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.

Про оперативну ситуацію на фронті доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ Хортиця й Таврія.

– Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва, – повідомив президент.

Також учасники ставки розпочали роботу над всеохопною концепцією розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

При цьому враховують нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення тощо.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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