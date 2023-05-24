Розпочали роботу над концепцією розвитку авіації: Зеленський провів засідання ставки

На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

23 Травня, 17:33

•