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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Привітав морпіхів та роздав нагороди: Зеленський розповів про свою поїздку на передову

Привітав морпіхів та роздав нагороди: Зеленський розповів про свою поїздку на передову
Фото: Офіс президента

Головним завданням сьогодні є зміцнення України, посилення оборони та українських військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 23 травня.

Він розповів, що сьогодні був на Донеччині: на передових позиціях, а саме у районі Вугледара й Марʼїнки.

– Мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом, Днем морської піхоти України, – сказав він.

Президент вручив державні нагороди воїнам і стрічки За мужність та відвагу підрозділам 35-ї ОБрМП ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-му окремому розвідувальному батальйону.

– Впевнений, ви пам’ятаєте ці підрозділи – часто у вечірніх зверненнях саме їм дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх особисто. І дякую за шеврони, це справді дуже почесно, – сказав Зеленський.

Український лідер повідомив, що для нього саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. Таким чином, до наявних підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти, які будуть забезпечені сучасною зброєю й технікою.

– Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що всі українці мають розуміти, що головне завдання України й сенс фактично кожної міжнародної комунікації української влади полягає саме у зміцненні держави, посиленні оборони, збільшенні можливостей українських воїнів і держави загалом.

– Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою, – сказав він.

Президент подякував 36-й ОБрМП ім. контр-адмірала Михайла Білинського та воїнам зі 137-го ОБрМП.

Український лідер подякував й іншим підрозділам Сил оборони України, які б’ються саме на найжорстокіших напрямках:

  • 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ;
  • 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка;
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон;
  • 5-та окрема Слобожанська бригада Національної гвардії.

– Дякую всім, хто додає Україні сили! Сила нашої держави зараз, сила нашої оборони зараз – це основа сили міжнародного порядку, що заснований на правилах, – сказав він.

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Привітав морпіхів та роздав нагороди: Зеленський розповів про свою поїздку на передову

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський
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