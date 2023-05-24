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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зброя і перспектива членства в НАТО. Резніков зустрівся з главою Міноборони Великої Британії

Зброя і перспектива членства в НАТО. Резніков зустрівся з главою Міноборони Великої Британії
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Вони обговорили низку важливих безпекових питань.

Про це повідомляє Міноборони України.

– Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента Володимира Зеленського, — повідомив Олексій Резніков.

Він зазначив, що обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Зокрема, щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, наприклад Storm Shadow.

– Союзники України будуть разом із нею й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16, – заявив глава оборонного відомства Великої Британії за підсумками зустрічі.

Воллес додав, що російський диктатор Володимир Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю війну.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що спроби заморозити війну РФ проти України на нинішньому етапі є “абсолютно неправильними” і повинні бути відкинуті.

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Джерело: Міноборони
Бен Воллес, Велика Британія, Міноборони України, Олексій Резніков
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