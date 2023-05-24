Зброя і перспектива членства в НАТО. Резніков зустрівся з главою Міноборони Великої Британії
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Вони обговорили низку важливих безпекових питань.
Про це повідомляє Міноборони України.
– Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента Володимира Зеленського, — повідомив Олексій Резніков.
Він зазначив, що обговорили з Беном Воллесом і пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги. Зокрема, щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, наприклад Storm Shadow.
– Союзники України будуть разом із нею й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16, – заявив глава оборонного відомства Великої Британії за підсумками зустрічі.
Воллес додав, що російський диктатор Володимир Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю війну.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що спроби заморозити війну РФ проти України на нинішньому етапі є “абсолютно неправильними” і повинні бути відкинуті.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик