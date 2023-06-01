Містам України потрібен повітряний щит: Зеленський про захист населення від атак РФ

Для захисту населення та цивільної інфраструктури треба створити повітряний щит над містами України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Це вже третя зустріч лідерів за останній місяць.

– Я вдячний Великій Британії й особисто пану прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності почати підготовку українських пілотів, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський також оцінив нещодавнє передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow та заявив, що це “саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні”, і що ця зброя допоможе Україні здобути перемогу, додав український лідер.

Під час переговорів Володимир Зеленський розповів Ріші Сунаку про ситуацію на фронті та наголосив на тому, що протягом останніх днів російський терор міст України значно активізувався, що свідчить про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

– Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами, – зазначив Володимир Зеленський.

На зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Український президент заявив, що для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в НАТО, що буде ще одним мотиваційним чинником для ЗСУ та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на Росію та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня Росія вчергове атакувала Київ десятьма ракетами Іскандер, сім з яких були балістичні – Іскандер-М, а три – крилаті ракети Іскандер-К. Як повідомили у Повітряних силах, усі повітряні ворожі цілі були знищені. На жаль, внаслідок знищення ракет, від уламків загинули та постраждали люди, серед яких були діти.

Джерело : Офіс президента

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