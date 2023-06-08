Складнощі з водопостачанням посилюють панічні настрої в Криму – Гуменюк

Складнощі з водопостачанням посилюють панічні настрої в тимчасово окупованому Криму.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Нині, каже Наталія Гуменюк, окупанти на півострові усвідомлюють, що Крим залишається серед пріоритетів Сил оборони і що Україна не відмовиться від визвольної операції на цьому напрямку.

Поки що, за словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, критично поведінка окупаційної влади не змінилась.

Однак загарбники все краще розуміють, що катастрофа на Каховській ГЕС суттєво вплине на подальше облаштування їхнього побуту.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

Уже вранці почали надходити повідомлення, зокрема із поки захопленої Керчі про те, що в місті не стало води, а місцеві гауляйтери склали графіки підвезення води.

Тим часом очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов запевняє, що ситуація з водою в місті під контролем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

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