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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сложности с водоснабжением усиливают панические настроения в Крыму – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Сложности с водоснабжением усугубляют панические настроения во временно оккупированном Крыму.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Сейчас, говорит Наталья Гуменюк, оккупанты на полуострове осознают, что Крым остается среди приоритетов Сил обороны и что Украина не откажется от освободительной операции на этом направлении.

Пока, по словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, критически поведение оккупационных властей не изменилось.

Однако захватчики все лучше понимают, что катастрофа на Каховской ГЭС существенно повлияет на дальнейшее обустройство их быта.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

Уже утром начали поступать сообщения, в частности из пока захваченной Керчи о том, что в городе не стало воды, а местные гауляйтеры составили графики подвоза воды.

Между тем глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ситуация с водой в городе остается под контролем.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Аннексия Крыма, водопостачання, Каховська ГЕС, Крым, Російська агресія
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