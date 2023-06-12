Данілов відповів на хворобливі фантазії Медведєва про Київ: Потрібна гамівна сорочка
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відреагував на чергові фантазії експрезидента Росії Дмитра Медведєва.
У соцмережі Twitter Данілов опублікував фото гамівної сорочки та натякнув, що одному з головних “яструбів” путінського режиму пора до психіатричної лікарні.
— Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом “привітати” з днем тимчасово існуючої Росії, — написав секретар РНБО.
Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023
Гамівна сорочка — спеціальний одяг для хворих на буйне божевілля, який не дозволяє їм рухатися.
Що передувало?
Експрезидент РФ та пропагандист Дмитро Медведєв опублікував у соцмережах змонтоване фото Майдану Незалежності у Києві із прапором країни-агресора у так званий день Росії.
До жахливого фотошопу Медведєв додав порцію своєї хворобливої фантазії та бажань перейменувати Майдан у “площадь”.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова