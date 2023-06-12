Данілов відповів на хворобливі фантазії Медведєва про Київ: Потрібна гамівна сорочка

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відреагував на чергові фантазії експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

У соцмережі Twitter Данілов опублікував фото гамівної сорочки та натякнув, що одному з головних “яструбів” путінського режиму пора до психіатричної лікарні.

— Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом “привітати” з днем тимчасово існуючої Росії, — написав секретар РНБО.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023

Гамівна сорочка — спеціальний одяг для хворих на буйне божевілля, який не дозволяє їм рухатися.

Що передувало?

Експрезидент РФ та пропагандист Дмитро Медведєв опублікував у соцмережах змонтоване фото Майдану Незалежності у Києві із прапором країни-агресора у так званий день Росії.

До жахливого фотошопу Медведєв додав порцію своєї хворобливої фантазії та бажань перейменувати Майдан у “площадь”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.