Президент Бразилії засудив агресію Росії, але не вимагає виведення військ агресора з України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив напад РФ на Україну, проте не закликав до виведення військ агресора з території нашої держави.

Відповідні заяви голови Бразилії прозвучали під час візиту до Португалії.

– Ми засуджуємо порушення території України та віримо у міжнародний порядок, заснований на законі та повазі національного суверенітету. Військова політика, спрямована проти народу, який бореться за свою свободу, ніколи не буде переможною, – сказав він.

Попри засудження дій Росії, Лула, котрий прагне відіграти роль посередника з Китаєм, повторив свій заклик до мирних переговорів.

До речі, раніше Лула да Сілва заявив, що не хоче “нікому догодити” у питанні війни, яку Росія розв’язала в Україні.

Джерело: Handelsblatt

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