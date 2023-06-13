Ситуація неоднорідна: Маляр про обстановку на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські сили ведуть наступальні дії на кількох напрямках, а також оборонні, адже ворог так само наступає.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини, назвавши ситуацію “неоднорідною”,

– Там, де ми наступаємо, це Бахмутський напрямок. Там відбувається просування, там гарячі бої. Треба розуміти, що ворог так просто не здає ті позиції, які свого часу вони зайняли. Крім того це питання погоди та інших факторів, які в якийсь момент можуть допомогти, а в якийсь – заважають. Якщо говорити про погоду зараз, то вона деякі речі ускладнює, – сказала вона.

Маляр зазначила, що ворог збільшив артилерійські та мінометні обстріли. Російські загарбники намагаються обстрілами загальмувати рух наших сил.

– Якщо говорити про Південний напрямок, де у нас теж іде наступ, наші війська стикаються із суцільним замінуванням полів, які поєднані з протитанковими ровами, й усе це водночас із постійними контратаками ворога, тому що вони здійснюють опір, – повідомила чиновниця.

Крім того, ворожі підрозділи здійснюють контратаки на бронетехніці та масово застосовують дрони-камікадзе.Вона зауважила, що ворог намагається наступати, зокрема на Лиманському напрямку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.