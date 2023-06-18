Забруднення Чорного моря і спалах хвороб: морський мікробіолог про наслідки руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС – це величезна екологічна, гуманітарна та навіть економічна катастрофа. Забруднення Чорного моря, спалах хвороб, масова загибель тварин і риб – це наслідки, які людство спостерігатиме щонайменше десятиліття після катастрофи.

Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV Наталія Луценко поспілкувалася з морським мікробіологом, працівницею Національного антарктичного наукового центру України Марією Павловською про те, що може відбуватися протягом наступних років і як руйнування Каховської ГЕС вплине на навколишнє природнє середовище.

– Маріє, ваша перша реакція, коли це сталося? Чи усвідомлювали ви, як науковець, що буде далі?

– Навіть зараз ще дуже важко оцінити, що відбувається. Я дуже добре пам’ятаю цей момент, коли я прокинулася і зранку відкрила новини. Знаєте, ранкові новини зараз завжди тяжкі, а це був особливий шок. Це дійсно величезна екологічна та гуманітарна катастрофа.

– Що ви можете зараз про це розповісти?

– Ми точно знаємо, що величезна кількість прісної води потрапила зараз у Чорне море з водосховища. Ця вода несе забруднювальні речовини.

Ми знаємо, що відбувся вилив мастила, нафтопродуктів у цій воді. Але найгірше – на дні водосховища є мул, який сам містить забруднюючу речовину та дуже багато токсичних речовин. Коли йде велика маса води, то він теж потрапляє у Чорне море і далі поширюється у морських водах. Це дуже небезпечно.

Другий момент – це бактеріологічне забруднення. Ми знаємо, що підмивається територія поруч з Каховською ГЕС. Там перебувають так звані могильники сільськогосподарських тварин. Це теж підмивається, і потрапляє у води. Дуже багато тварин і рослинностей теж гинуть – це також виноситься з водою до Чорного моря. Наразі це хімічне і бактеріологічне забруднення.