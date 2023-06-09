Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ: перехоплення СБУ

Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) підірвала диверсійна група військ РФ. Про це свідчить перехоплення розмов окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

У телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, один із окупантів розповідає іншому, що РФ хотіла шантажувати Україну підривом дамби ГЕС. І саме країна-агресор влаштувала техногенну катастрофу в південних регіонах нашої країни.

– Це наші зробили… Там не вони (українська сторона, – Ред.) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували, – заявив російський військовослужбовець.

Він також описав наслідки катастрофи, які приховують в РФ: загрози для Запорізької АЕС, значне підвищення рівня води, затоплення територій, руйнування, масова загибель тварин.

– Споруда 1950-х років, швидко “поповзла”. А там трохи нижче був сафарі-парк. Тисячі тварин загинули, – заявив окупант.

Як відомо, російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Через цей теракт вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Як наголосив глава СБУ Василь Малюк, підірвавши греблю, РФ остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Лише справжній терорист міг влаштувати таку техногенну та екологічну катастрофу.

Малюк запевнив, що країна-агресора обов’язково за це відповість як на полі бою, так і в міжнародних судах. І завданням СБУ є притягнення до відповідальності не лише кремлівську верхівку, а й рядових виконавців злочинів проти України.

За фактом підриву Каховської ГЕС Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

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