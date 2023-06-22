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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Підвищений рівень озвірілості: окупанти рвуть українські паспорти на блокпостах у Токмаку

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські загарбники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області рвуть українські паспорти.

Про це 22 червня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Увага! Підвищений рівень озвірілості окупантів! На блокпостах Токмака рашисти зупиняють людей, вимагають документи і рвуть українські паспорти, – наголошує мер Мелітополя.

На його переконання, ворог вдався до найпримітивніших методів впливу, тому що спротив людей в окупації дуже потужний, а спроби РФ насадити “русскій мір” – невдалі.

Варто зауважити, що остання доба стала особливо невдалою для російських загарбників.

Передусім, уночі зазнав руйнувань Чонгарський міст, яким російська армія постачала важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

Згодом у Мелітополі, зокрема на півночі міста в районі концентрації ворожої військової техніки, пролунало понад вісім вибухів.

Гриміли вибухи й у районі медичних складів та газового господарства в Якимівці, де окупанти облаштували військову базу.

Через паніку, що охопила окупантів на тлі останніх подій, росіяни наразі не випускають цивільних на блокпостах на виїзді з Мелітополя, проводять фільтрацію цивільних у Якимівці та розвертають цивільні авто та вантажівки в Чонгарі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

блокпост, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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