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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Попри ракетні атаки: Київ повернувся до рейтингу найкращих для життя міст світу

Київ
Фото: Depositphotos

Київ увійшов до рейтингу найкомфортніших для життя міст світу Global Liveability Index 2023. Столиця України посіла 165-те місце зі 173.

Рейтинг оприлюднили на сайті Economist Intelligence Unit (EIU).

Минулого року Київ виключили зі списку через повномасштабне вторгнення російських військ.

Порівняно з 2021 роком, українська столиця втратила 5,9 пункта через збитки, яких війна завдала її стабільності, інфраструктурі та загальному комфорту життя.

Наразі Київ перебуває у десятці міст із найнижчим індексом придатності для життя, поряд з Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш) та Порт Морсбі (Папуа Нова Гвінея). Замикає рейтинг сирійський Дамаск.

рейтинг міст

Уже другий рік поспіль звання найкомфортнішого для життя міста світу завоював Відень.

Столиця Австрії зберегла лідерську позицію завдяки поєднанню стабільності, розвиненій інфраструктурі, якісній освіті та охороні здоров’я, а також великій кількості культурних заходів і розваг.

рейтинг міст

Веллінгтон (Нова Зеландія) піднявся на 35 позицій і посів 23-тє місце, Окленд (Нова Зеландія) – на 25 позицій, а Ханой (В’єтнам) – на 20 позицій.

Переважно європейські міста увійшли до десятки тих, хто найбільше втратив позиції у рейтингу.

Единбург (Велика Британія), який уперше потрапив до списку у 2022 році та посів 35-те місце, опустився на 58-ме. Стокгольм опустився на 22 позиції.

Лос-Анджелес і Сан-Дієго опустилися на 17 позицій. У цих американських містах не спостерігалося особливо різкого зниження індексу, але їм не вдалося досягти того ж зростання, якого досягли багато інших міст минулого року.

рейтинг міст

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Війна в Україні, Київ, Рейтинг
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Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
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