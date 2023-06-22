Несмотря на ракетные атаки: Киев вернулся в рейтинг лучших для жизни городов мира

Киев вошел в рейтинг самых комфортных для жизни городов мира Global Liveability Index 2023. Столица Украины заняла 165-е место из 173.

Рейтинг обнародовали на сайте Economist Intelligence Unit (EIU).

В прошлом году Киев исключили из списка из-за полномасштабного вторжения российских войск.

По сравнению с 2021 годом, украинская столица потеряла 5,9 пункта из-за убытков, которые война нанесла ее стабильности, инфраструктуре и общему комфорту жизни.

Сейчас Киев находится в десятке городов с самым низким индексом пригодности для жизни, наряду с Дуала (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш) и Порт Морсби (Папуа Новая Гвинея). Замыкает рейтинг сирийский Дамаск.

Уже второй год подряд звание самого комфортного для жизни города мира завоевала Вена.

Столица Австрии сохранила лидерскую позицию благодаря сочетанию стабильности, развитой инфраструктуре, качественному образованию и здравоохранению, а также большому количеству культурных мероприятий и развлечений.

Города азиатско-тихоокеанского региона продемонстрировали наибольший прогресс в рейтинге, чему способствовал переход к нормальной жизни после пандемии.

Веллингтон (Новая Зеландия) поднялся на 35 позиций и занял 23-е место, Окленд (Новая Зеландия) — на 25 позиций, а Ханой (Вьетнам) — на 20 позиций.

Преимущественно европейские города вошли в десятку тех, кто больше всего потерял позиции в рейтинге.

Эдинбург (Великобритания), который впервые попал в список в 2022 году и занял 35-е место, опустился на 58-е. Стокгольм опустился на 22 позиции.

Лос-Анджелес и Сан-Диего опустились на 17 позиций. В этих американских городах не наблюдалось особо резкого снижения индекса, но им не удалось достичь того же роста, которого достигли многие другие города в прошлом году.

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