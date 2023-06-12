Зеленський розповів, скільки українців вдалося повернути з полону з початку повномасштабного вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2 526 українців та українок.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.
Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2 526 українців та українок, – написав президент у своєму Telegram.
Зеленський подякував усій команді, яка займається обмінами.
– Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей! Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, 11 червня в результаті чергового обміну військовополоненими додому вдалося повернути ще 95 українських захисників. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова