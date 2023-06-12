Зеленський розповів, скільки українців вдалося повернути з полону з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2 526 українців та українок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2 526 українців та українок, – написав президент у своєму Telegram.

Зеленський подякував усій команді, яка займається обмінами.

– Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей! Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо, – наголосив глава держави.



Нагадаємо, 11 червня в результаті чергового обміну військовополоненими додому вдалося повернути ще 95 українських захисників. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

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