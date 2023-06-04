Загибель людей біля укриття: в ОП планують розібратися з запобіжними заходами підозрюваним
В Офісі президента України заявили про плани встановлення справедливості в обранні запобіжних заходів підозрюваним через загибель трьох людей у Києві через те, що було зачинено укриття в медичному закладі.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. Він наголосив, що всіх притягнуть до повної відповідальності за виконання чи ігнорування своєї роботи.
– Ми будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз такий суворий захід винесли охоронцеві. Як ви знаєте, він залишився в СІЗО, а щодо інших людей – ухвалено інші рішення. Хочу сказати, що ми повинні домогтися повної справедливості, ясності в цьому питанні, – стверджує Кулеба.
У ніч на 1 червня Росія запустила по Києву 10 ракет Іскандер. Внаслідок атаки тоді загинуло троє людей, серед яких дитина. Це відбулося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, проте воно не було відчиненим.
У той день затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу, де через закрите укриття загинули люди.
Вчора, 3 червня, суд призначив трьом чиновникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а охоронцю – тримання під вартою без визначення альтернативи.
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