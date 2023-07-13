Українка розкритикувала результати саміту НАТО, Салліван відповів
На саміті НАТО у Вільнюсі було оголошено про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО та скасування ПДЧ – одного з етапів на шляху до членства. Водночас Україна так і не отримала запрошення стати членом Альянсу і не почула про конкретні часові рамки вступу.
Президент України Володимир Зеленський назвав результати “хорошими, але не ідеальними”. Він також подякував партнерам за “практичну і безпрецедентну підтримку”.
На другий день саміту під час відкритого форуму до радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана звернулася Дарія Каленюк, виконавча директорка українського Центру протидії корупції.
У своєму запитанні вона згадала про свого сина, який змушений спати в коридорі через атаки РФ.
– Джейк, порадьте мені, що я маю сказати своєму сину, що президент Байден не запросив Україну в НАТО, тому що він боїться Росії, боїться, що Росія програє, а Україна переможе? Чи можливо є залаштункові переговори з Кремлем, щоб досягнути нової угоди Мінськ-3? Чи маю я готувати свого сина бути солдатом у війни проти Росії через 7 років коли він стане повнолітнім? – запитала вона.
Джейк Салліван відповів, що США та весь світ “у захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії”. Він також відкинув звинувачення у прихованих домовленостях із Кремлем.
– Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією, – сказав Салліван.
Радник Байдена також наголосив, що “американський народ, який солідарний зі сміливим українським народом і готовий давати більше, дійсно заслуговує на певний рівень вдячності з боку нашого уряду і від решти світу, так само як і інші союзники”.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі прибрав усі суперечки щодо майбутнього членства України в НАТО.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк