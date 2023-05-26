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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зусилля мають бути міжнародними: Остін озвучив очікування щодо фінансування поставок F-16 Україні

F-16
Фото: Unsplash

Поставки Україні винищувачів F-16 є планом, який потребує багато витрат, тому для цього в підтримці ЗСУ літаками потрібні спільні зусилля Конгресу США та інших партнерів України.

Про це у четвер, 25 травня, заявив очільник Міноборони США Ллойд Остін на пресконференції.

– Не секрет, що це буде дорогим задоволенням, – вказав він.

За його словами, наразі обидві партії Конгресу США підтримують плани з надання військової допомоги Україні, тому він сподівається, це пошириться і на питання поставок Повітряним силам ЗСУ багатоцільових винищувачів F-16.

Ллойд Остін додав, що питанням фінансування програми з поставок літаків має опікуватись не тільки на США, а й інші партнери України. Йдеться про тих, хто не буде готовий передати Україні літаки.

– Ці зусилля мають бути міжнародними, – наголосив глава Пентагону.

Нагадаємо, 25 травня відбулась вже 12 зустріч міністрів оборони країн світу в рамках Контактної групи з оборони України, більш відомої, як засідання у форматі Рамштайн. На зустрічі був і міністр оборони України Олексій Резніков, який розповів про актуальні потреби України.

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Джерело: PBS NewsHour

Винищувач F-16, Винищувачі для України, Ллойд Остін, США
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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