Україна з цікавістю спостерігає: усе, що відомо про вибухи на Кримському мосту 17 липня

Близько третьої ночі 17 липня на незаконно збудованому росіянами Кримському мосту прогриміли вибухи.

Очевидці зафільмували яскраві спалахи після низки гучних звуків.

Згодом перед мостом утворились кілометрові затори. Поліція почала розвертати автомобілі з боку Кубані.

Зупинилися в заторах авто і до поромної переправи.

Реакція окупантів

Окупанти відреагували лише о 04:21, назвавши вибухи на Кримському мосту “надзвичайною подією в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю”.

За сорок хвилин очільник уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов закликав усіх “утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через “нові регіони”.

Екстрене відеозвернення з’явилося на Telegram-каналі Аксьонова о сьомій ранку.

Маріонетковий “глава” Криму пообіцяв до дев’ятої ранку відновити рух залізничного транспорту та до цього ж часу з’ясувати інформацію щодо режиму роботи поромної переправи.

Уже близько 14:00 Аксьонов оприлюднив відео із херсонським колаборантом Володимиром Сальдо.

Окупанти заявили, що обговорили алгоритми, які мають “полегшити шлях автомобілістам, які прямують “альтернативним” маршрутом”.

Крім того, вони буцімто домовились про роботу пропускних пунктів на кордоні між регіонами, узгодили інформацію про можливі затори, наявність пунктів відпочинку, харчування тощо.

Як події в Криму коментувала українська сторона

ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту, хоч очевидно, що “ця конструкція там зайва“, і тепер у росіян виникнуть проблеми з перекиданням військових сил та засобів.

СБУ

У Службі безпеки України пообіцяли розкрити деталі інцидентів на Кримському мосту після перемоги в розв’язаній Росією повномасштабній війні.

А поки, додав речник СБУ Артем Дехтяренко, Служба безпеки “з цікавістю спостерігає, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження”.

Натомість відомство в соцмережах оприлюднило продовження до вірша, який публікували ще 8 жовтня 2022 року після першого вибуху на Кримському мосту.

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов «поспати»

Та раз… Два! P.S. Музика – народна. Слова – СБУ. https://t.co/piijOZk71s — СБ України (@ServiceSsu) July 17, 2023

Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставлення росіянами зброї, для війни проти України, – недовговічні.

Оперативне командування Південь

Керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк припустила, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

За її словами, за такого зосередження корабельного угруповання РФ у Чорному морі та загальної напруги на тлі питання пролонгації зернової угоди, такі провокації, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора.

Заяви Кремля

Варто відзначити, що 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, у Кремлі заявили, що не продовжуватимуть її.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що “домовленості щодо зернової угоди фактично припинено“.

За його словами, Москва нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. А також додав, що позицію Москви щодо зернової угоди було заявлено ще до нового вибуху на Кримському мосту, тому інцидент буцімто на угоду не вплине.

Реакція соцмереж

Соцмережі традиційно “вибухнули” мемами через вибухи на Кримському мосту.

Тішились ранковим новинам із поки що окупованого Криму й українські зірки.

У Росії тим часом почали бідкатись, чи не друкує Укрпошта часом свої нові “пророчі” марки.

Гендиректор Ігор Смілянський “заспокоїв” росіян, що “усе вже завчасно надруковано й скоро надійде в продаж”.

Не перші вибухи

Нагадаємо, що це вже не перше пошкодження незаконно збудованого окупантами мосту.

Так, Кримський міст було пошкоджено під час вибуху 8 жовтня.

У 500-й день повномасштабної війни українська сторона підтвердила, що 8 жовтня завдала першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.