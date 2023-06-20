Скасування ПДВ та мита: Зеленський підписав закони, які полегшать виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які полегшать виробництво дронів у нашій країні. Йдеться про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектовання для безпілотників.

На це звернув увагу віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підписані документи допоможуть українській армії в боротьбі з агресією РФ.

– Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт, – наголосив Федоров.

Що передбачають законопроєкти

Йдеться про проєкти законів №9275 та №9276, які Верховна Рада ухвалила наприкінці травня.

Імпортерів звільняють від ПДВ і мита під час ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектовань для БпЛА, тобто всього того, що потрібно для виробництва та ремонту безпілотників.

Пільги діятимуть під час воєнного стану.

Законопроєкт №9275 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу України, а №9276 – до Митного кодексу.

Підприємства повинні будуть звітувати про використання імпортованих матеріалів для дронів. У разі нецільового використання їх змусять доплатити митні платежі та сплатити пеню.

Як відомо, в березні Кабінет міністрів дав старт пришвидшеному виробництву дронів в Україні, щоб забезпечити армію достатньою кількістю БпЛА під час війни.

На початок травня в Україні сформували вісім ударних рот БпЛА, яким передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони.

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова

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