Скасування ПДВ та мита: Зеленський підписав закони, які полегшать виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які полегшать виробництво дронів у нашій країні. Йдеться про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектовання для безпілотників.
На це звернув увагу віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Підписані документи допоможуть українській армії в боротьбі з агресією РФ.
– Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт, – наголосив Федоров.
Що передбачають законопроєкти
Йдеться про проєкти законів №9275 та №9276, які Верховна Рада ухвалила наприкінці травня.
Імпортерів звільняють від ПДВ і мита під час ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектовань для БпЛА, тобто всього того, що потрібно для виробництва та ремонту безпілотників.
Пільги діятимуть під час воєнного стану.
Законопроєкт №9275 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу України, а №9276 – до Митного кодексу.
Підприємства повинні будуть звітувати про використання імпортованих матеріалів для дронів. У разі нецільового використання їх змусять доплатити митні платежі та сплатити пеню.
Як відомо, в березні Кабінет міністрів дав старт пришвидшеному виробництву дронів в Україні, щоб забезпечити армію достатньою кількістю БпЛА під час війни.
На початок травня в Україні сформували вісім ударних рот БпЛА, яким передали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони.
Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова