Входимо в літній пік споживання: експерт попередив про можливі відключення світла

Україна входить в літній пік споживання електроенергії, тобто воно зросло і доволі суттєво, що може спричинити примусові обмеження.

Про це повідомив під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

– Змінився навіть вечірній час пікових годин споживання електроенергії, які зараз починаються з 16:00 і тривають до 21:00-22:00. Тому енергосистема ніби ходить по краю. Споживання ще вдається покривати, але це вже дуже складно робити, час від часу треба просити аварійну допомогу в європейських колег. І це покриття вже є нестійким, – наголосив він.

Тому, на його думку, якщо погода й надалі буде такою спекотною, є два варіанти – “або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або треба буде в якийсь момент застосувати примусові обмеження”.

За словами Харченка, поки немає тренду на зниження споживання, проте якщо люди та бізнес утримуватимуть в приміщеннях комфортні 23-25 градуси, а не нижче +20, це значно зменшить навантаження на енергосистему.

В ООН підрахували, що з початку російських масованих обстрілів у жовтні й до кінця 2022 року українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії.

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