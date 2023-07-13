Входимо в літній пік споживання: експерт попередив про можливі відключення світла
Україна входить в літній пік споживання електроенергії, тобто воно зросло і доволі суттєво, що може спричинити примусові обмеження.
Про це повідомив під час брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
– Змінився навіть вечірній час пікових годин споживання електроенергії, які зараз починаються з 16:00 і тривають до 21:00-22:00. Тому енергосистема ніби ходить по краю. Споживання ще вдається покривати, але це вже дуже складно робити, час від часу треба просити аварійну допомогу в європейських колег. І це покриття вже є нестійким, – наголосив він.
Тому, на його думку, якщо погода й надалі буде такою спекотною, є два варіанти – “або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або треба буде в якийсь момент застосувати примусові обмеження”.
За словами Харченка, поки немає тренду на зниження споживання, проте якщо люди та бізнес утримуватимуть в приміщеннях комфортні 23-25 градуси, а не нижче +20, це значно зменшить навантаження на енергосистему.
В ООН підрахували, що з початку російських масованих обстрілів у жовтні й до кінця 2022 року українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк