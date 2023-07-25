Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Україна має намір стати найбільшим виробником зброї у Європі та особливо зосередитися на виробництві ракет.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю PAP.
За його словами, спершу необхідно розбудувати виробничі потужності українського ОПК.
— Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі, – сказав Камишін.
Він додав, що вже є перші успіхи, а найбільший акцент робиться на виробництві ракет. Міністр не надав конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК, але наголосив, що вони зросли вдвічі за останній місяць.
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК.
Цей проєкт має на меті дати для виробників швидший шлях подолання дистанції від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.
Камишін припустив, що вироблена зброя буде продаватися не тільки в Україні. А виробники, які вирішать виробляти в Україні, зможуть протестувати свій продукт на полі бою.
Джерело: PAP
Фото: Telegram/Олександр Камишін
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