Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Пояснюємо
Як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунки – поради експерта
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Декретні виплати 2023 для непрацюючих: що потрібно знати – пояснює експерт
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет

Олександр Камишін

Україна має намір стати найбільшим виробником зброї у Європі та особливо зосередитися на виробництві ракет.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю PAP.

За його словами, спершу необхідно розбудувати виробничі потужності українського ОПК.

— Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі, – сказав Камишін.

Він додав, що вже є перші успіхи, а найбільший акцент робиться на виробництві ракет. Міністр не надав конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ОПК, але наголосив, що вони зросли вдвічі за останній місяць.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, який сприяє співпраці між усіма учасниками ОПК.

Цей проєкт має на меті дати для виробників швидший шлях подолання дистанції від ідеї до контракту з Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.

Камишін припустив, що вироблена зброя буде продаватися не тільки в Україні. А виробники, які вирішать виробляти в Україні, зможуть протестувати свій продукт на полі бою.

Читайте також
Rheinmetall протягом 12 тижнів відкриє завод бронетехніки в Україні – CNN
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет

Джерело: PAP

Фото: Telegram/Олександр Камишін

Зброя, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відібрав авто у жінки: “начальнику” окупаційної поліції у Харківській області оголосили нову підозру
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Здатна знищити авіабази РФ: експерт назвав необхідну Україні зброю
ракета ATACMS
Техніки стає більше: з’явилися нові супутникові знімки табору “вагнерівців” у Білорусі
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Боєприпаси для Patriot і засоби розмінування: США оголосять новий пакет допомоги на $400 млн
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Вихід РФ із зернової ініціативи. Румунія готова допомогти Україні з експортом збіжжя
Порт Констанца Румунія
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
7,5 м заввишки і 4,5 м завширшки: як виглядатиме герб на щиті Батьківщини-матері
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Вже є перші успіхи: Камишін про виробництво українських ракет
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь