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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уже есть первые успехи: Камышин о производстве украинских ракет

Олександр Камишін

Украина намерена стать крупнейшим производителем оружия в Европе и особенно сосредоточиться на производстве ракет.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью PAP.

По его словам, сначала необходимо перестроить производственные мощности украинского ОПК.

— Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе, — сказал Камышин.

Он добавил, что уже есть первые успехи, а наибольший акцент делается на производстве ракет. Министр не предоставил конкретных цифр по производственным мощностям украинского ОПК, но отметил, что они выросли вдвое за последний месяц.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является одним из соучредителей проекта Brave 1, который способствует сотрудничеству между всеми участниками ОПК.

Этот проект имеет целью дать для производителей более быстрый путь преодоления дистанции от идеи до контракта с Минобороны Украины. Он также ориентирован на иностранных инвесторов.

Камышин предположил, что произведенное оружие будет продаваться не только в Украине. А производители, которые решат производить в Украине, смогут протестировать свой продукт на поле боя.

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Уже есть первые успехи: Камышин о производстве украинских ракет

Источник: PAP

Фото: Telegram/Александр Камышин

Зброя, Украина
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