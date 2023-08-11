РФ провалила наступ у районі двох населених пунктів на Куп’янському напрямку

Російські війська напередодні провалили наступ у районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку.

Так само невдалими були наступальні дії окупантів у районі Богданівки Донецької області на Бахмутському напрямку.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських загарбників:

у районі Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку ,

, в районі Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Не вдалось окупантам відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку.

Водночас Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зауважимо, що російські війська вже кілька тижнів поспіль намагаються наступати на Куп’янському напрямку та поливають щільним вогнем наближені до зони бойових дій населені пункти.

Лише 10 серпня російські війська скинули фугасну авіабомбу ФАБ-250 на Куп’янськ, пошкодивши будівлю міськради, та обстріляли село Кіндрашівка, що неподалік.

Того ж таки 10 серпня у Куп’янській районній військовій адміністрації повідомили, що в. о. голови РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів 53 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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