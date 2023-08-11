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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ провалила наступ у районі двох населених пунктів на Куп’янському напрямку

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська напередодні провалили наступ у районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку.

Куп'янський напрямок

Куп'янський напрямок

Фото: DeepstateMap

Так само невдалими були наступальні дії окупантів у районі Богданівки Донецької області на Бахмутському напрямку.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських загарбників:

  • у районі Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку,
  • в районі Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Не вдалось окупантам відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку.

Водночас Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Зауважимо, що російські війська вже кілька тижнів поспіль намагаються наступати на Куп’янському напрямку та поливають щільним вогнем наближені до зони бойових дій населені пункти.

Лише 10 серпня російські війська скинули фугасну авіабомбу ФАБ-250 на Куп’янськ, пошкодивши будівлю міськради, та обстріляли село Кіндрашівка, що неподалік.

Того ж таки 10 серпня у Куп’янській районній військовій адміністрації повідомили, що в. о. голови РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів 53 населених пунктів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Донецька область, ЗСУ, Луганська область, Російська агресія, РФ
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