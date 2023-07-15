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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Митрополит Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня – рішення суду

Митрополит Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня – рішення суду
Фото: СБУ

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя суд відправив під варту до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн грн.

Прокурор стверджує, що Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов’язки.

Напередодні йому оголосили про ще одну підозру — в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчинених службовою особою повторно.

Наприкінці червня Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт на два місяці колишньому наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ Павлу.

Служба безпеки України повідомила митрополиту УПЦ про підозру у виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної та регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Києво-Печерська лавра, Московський патріархат, Суд, УПЦ МП
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