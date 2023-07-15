Митрополит Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня – рішення суду
Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя суд відправив під варту до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн грн.
Прокурор стверджує, що Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов’язки.
Напередодні йому оголосили про ще одну підозру — в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчинених службовою особою повторно.
Наприкінці червня Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт на два місяці колишньому наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ Павлу.
Служба безпеки України повідомила митрополиту УПЦ про підозру у виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної та регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова