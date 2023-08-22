Не потрібно рік опановувати: Гетьман про навчання українських пілотів на F-16

Українські пілоти пересаджуються з одного літака на інший протягом декількох тижнів, максимум місяців, тож закиди стосовно того, що нашим військовим на опанування F-16 потрібно 1-1,5 року, є маячнею.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.

– Чи здатні ми навчитися на цих літаках (F-16, – Ред.) літати? Ну, знаєте, це постійна інформація розганяється, що нашим пілотам треба рік навчатися. Це, по-перше, дуже неприємно і не відповідає дійсності. Справа у тому, що наші пілоти літати вміють, їх не треба вчити літати, вони досить непогано опанували російські, радянські літаки. У людей по 100-300 бойових вильотів. Вони розуміють, як керувати літаком, як маневрувати, – зазначив експерт.

Він зауважив, що нашим пілотам потрібно лише опанувати прилади всередині винищувачів F-16.

– Це означає опанувати приборну панель, а не навчитися літати. Як це можна протягом року літати? Може, це для того, аби приспати пильність ворога. Людям, які це (що українські пілоти опановуватимуть F-16 рік, – Ред.) кажуть, хочеться поставити два прості запитання. Перше, наші пілоти навчалися на МіГах, потім вони швидко пересідають на Су якийсь, це вони можуть зробити якщо не за декілька днів, то за декілька тижнів. Вони з одного літака на інший пересаджуються, і для цього рік не треба. І сказати, що ці літаки схожі – неправда.

І так само можна запитати про нідерландських чи данських пілотів, які збираються пересідати на F-35 з F-16, вони теж 1,5 року навчатимуться, – говорить Гетьман.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти показали готовність опанувати F-16 за шість місяців, а щодо техніків та інженерів наразі немає точних термінів.

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