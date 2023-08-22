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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

6-7 місяців – це мінімум: Резніков про термін підготовки українських екіпажів для F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Українські пілоти показали готовність опанувати F-16 за 6 місяців, а щодо техніків та інженерів наразі немає точних термінів.

Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Потрібно говорити про підготовку інфраструктури для того, щоб ми могли їх (винищувачі, – Ред.) обслуговувати, і вони могли виконувати бойові завдання. А це означає підготовку не лише пілотів, а й інженерів, техніків, людей, які планують операції. Це серйозний комплекс завдань: це декілька сотень людей, яких ми маємо навчити для перших “пташок” в українському небі, – сказав він.

Резніков зазначив, що об’єктивно, без завищених очікувань на підготовку українських екіпажів для F-16 знадобиться 6-7 місяців.

– Це мінімальний термін, який необхідно свідомо оцінювати, але якщо він буде дещо більшим, то не розчаровуватися. Пілоти наші продемонстрували, що будуть готовими за 6 місяців, а от техніки та інженери – ми поки що не знаємо, дуже складні системи обслуговування та ремонту, – сказав він.

Водночас міністр висловив упевненість у таланті українських фахівців, які в короткі терміни освоїли попереднє озброєння від партнерів.

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6-7 місяців – це мінімум: Резніков про термін підготовки українських екіпажів для F-16

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Олексій Резніков
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Владислав Круглов
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