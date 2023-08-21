Літак, який змінить геть усе на театрі бойових дій: чим саме F-16 допоможуть Україні

У неділю, 20 серпня, українці почули довгоочікувану новину: багатофункціональні винищувачі F-16 таки з’являться в небі над Україною. Ці літаки офіційно погодилися надати Нідерланди та Данія.

Паралельно українські пілоти беруть участь у тестових випробуваннях винищувачів Gripen. Однак Швеція поки не давала згоди на їх передання Києву.

Що відомо про надання літаків та що змінить отримання F-16 для України, далі в матеріалі.

На землі, в небі та на морі: чим F-16 допоможуть Україні

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, винищувачі F-16 (як і Gripen) – це багатоцільові літаки. Вони здатні виконувати завдання в повітрі (протистояти ворогу в українському небі), на суші та на морі.

Літаки F-16 дадуть змогу:

1. Завоювати перевагу в повітрі, вигнати російську авіацію, яка сьогодні створює проблеми на лінії фронту. А перевага в повітрі є ключем до успіху на землі.

2. Завдавати ударів по наземних ворожих цілях, порушити логістику військ РФ, підтримати українські наземні війська.

3. Контролювати прикордонні регіони, відігнати від кордонів російську авіацію, яка тероризує Україну керованими авіабомбами.

4. Протистояти Чорноморському флоту РФ, прикриваючи морське узбережжя. За словами Ігната, F-16 – це літак, який може “і повітряний простір над морем контролювати, і протидіяти російському флоту, який нас постійно атакує ракетами Калібр”.

– Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі в тих районах, де ідуть бойові дії, це окупована Росією територія, контролювати наші прикордонні регіони, а також море, зернові коридори, захистити порти. Це все може робити F-16, – розповів Юрій Ігнат.

5. Вражати військові об’єкти РФ у тимчасово окупованому Криму. Як пояснив речник, півострів буде “в зоні досяжності” цих літаків.

6. Забезпечити захист від російських крилатих ракет та дронів у складі ППО (балістику F-16 не зможуть збивати). Як розповів речник Повітряних сил, наявні зенітні ракетні комплекси ППО не можуть перекрити всю територію України.

– Система ППО має сьогодні локальний характер: захищені міста, об’єкти критичної інфраструктури. Решту території України захищають ще радянська винищувальна авіація і мобільні вогневі групи, – заявив Ігнат.

Він додав, що радянські винищувачі, які зараз має на озброєнні Україна, не були створені для таких цілей, як ракети та дрони. На відміну від F-16, який “стане частиною ППО і зможе забезпечити захист по всій території України”.

Тож після отримання винищувачів F-16 зенітні ракетні підрозділи ЗСУ і далі будуть розвиватися, посилюватися та розширюватися. Водночас сучасні літаки зможуть збивати ракети і дрони “на підступах, на підльотах до об’єктів“, на які націляться війська РФ.

– Навіть ближче до кордону. Оскільки якщо є інформація, що вилетіли десь із Ростовської області чи Краснодарського краю РФ Шахеди, літаки матимуть час здійнятися в небо і зустріти їх фактично в морі. Тому ми маємо ось такі перспективи, що цей літак змінить геть усе на театрі бойових дій, – пояснив Фактам ICTV Юрій Ігнат.

Він уточнив, що F-16 здатні протистояти російським винищувачам четвертого покоління Су-35, який є основною бойовою силою окупантів у повітряному бою та основною загрозою на фронті.

– F-16 має стати йому на заваді і, я думаю, що може переломити хід цієї війни, – зазначив речник Повітряних сил.

У Центрі стратегічних комунікацій звернули увагу, що F-16 здатні виконувати як наступальні, так і оборонні завдання. Дальність ракет, випущених із цих винищувачів, перевищує дальність плануючих авіабомб, які запускають російські бомбардувальники Су-34, а також протитанкових ракет, які запускають гелікоптери Ка-52.

Крім того, F-16 можуть із високою точністю вражати наземні цілі ворога за допомогою протирадіолокаційних ракет та авіабомб. Це дозволить заощадити для ЗСУ далекобійні ракети для систем HIMARS.

Скільки F-16 отримає Україна

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Нідерланди можуть надати 42 винищувачі F-16. Принаймні така кількість зараз обговорюється.

Україна отримає літаки після завершення навчання наших пілотів та інженерів. Українські військові також працюватимуть над підготовкою інфраструктури для функціонування F-16.

– Я не хотів би говорити про кількість (літаків. – Ред.), Марк (Рютте, – Ред.) сказав, що обговорюємо цифру 42, – заявив Зеленський під час пресконференції у Нідерландах.

Данія готова передати Україні 19 винищувачів F-16. Як зазначила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен, шість літаків можуть надійти вже до кінця цього року, ще вісім наступного року, а решта п’ять – у 2025 році.

Тобто разом ці дві країни можуть надати до 61 винищувача F-16.

Як пояснив Фактам ICTV Юрій Ігнат, потенційно Україна може отримати ці літаки від тих країн-союзниць, які переходять на більш сучасні винищувачі F-35. Данія і Нідерланди є саме такими державами.

– Поки що маємо такий непоганий результат. Якщо все, що було озвучено, здійсниться, тоді це буде перший поштовх. Головне, щоб перші літаки зайшли, а там далі воно піде, – заявив речник Повітряних сил.

Як відомо, до авіаційної коаліції входять 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

З них F-16 мають на озброєнні Данія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Польща, Португалія та Румунія (за даними американської компанії Lockheed Martin, яка є виробником цих літаків).

За оцінкою Bloomberg, Норвегія має 57 винищувачів F-16, Бельгія – 53, Польща – 48, Данія – 43, Нідерланди – 42, Португалія – 28, Румунія – 17.

За інформацією видання The War Zone, на F-35 також переходять Бельгія та Норвегія. Чи погодяться ці країни надати Україні F-16, наразі не відомо. Раніше в Бельгії заявляли про готовність навчати українських пілотів, а щодо винищувачів зазначали, що вони ще перебувають в експлуатації та захищають повітряний простір країн ЄС.

Де Україна зможе застосовувати F-16

В уряді Данії чітко наголосили, що Україна може використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території. Такими є домовленості між Києвом і західними партнерами, і вони діють стосовно всіх видів озброєння.

– Ми надаємо зброю за умови, що вона буде використана для того, щоб вигнати ворога з території України. І не більше. Такими є умови: чи це танки, чи винищувачі, чи щось інше, – наголосив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Тобто наша держава не зможе завдавати ударів із F-16 по території РФ.

Наразі не повідомляється, який тип озброєння будуть використовувати надані Києву F-16. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, партнери під час навчання пілотів визначатимуть терміни поставки літаків, а також скільки та яка зброя на них буде.

– Бо сам літак – це просто авіаційна платформа: без радарів він не бачить, без кулеметів, гармат і снарядів не є зброєю. Це носій… Це “серйозний серіал”, і ми з вами лише зайшли у перший сезон, – повідомив глава Міноборони в інтерв’ю 24 Каналу.

Навчання пілотів на F-16: що відомо

Наразі 70 українських військових проходять навчання на F-16 у Данії. Серед них – не лише пілоти, а й наземний персонал (інженери та техніки), заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Як зазначив Олексій Резніков, “мінімальний термін для підготовки” становить шість місяців. Хтось із пілотів, можливо, опанує програму і швидше.

– Може статися так, що частина пілотів буде готова за п’ять місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – це дуже складна система. Одного пілота недостатньо. Якщо немає команди, закріпленої за кожним літаком, то він не полетить виконувати бойове завдання. Скільки часу піде на підготовку інженерів і техніків, ми поки не знаємо, – розповів глава Міноборони в інтерв’ю 24 Каналу.

У Данії зараз перебуває перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. За словами Юрія Ігната, “потім буде така ж друга хвиля, можливо третя”.

Інша група пілотів опановуватиме більш тривалу програму у Великій Британії. Це “молоді льотчики, фактично вчорашні випускники”. Вони проходитимуть базову підготовку: англійську мову, освоять легкомоторну західну авіатехніку з пересадкою потім на винищувачі.

– Ця програма триватиме довше, можливо до двох років, але це та перспектива, яка на нас чекає. Ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові типи техніки, – додав речник.

У коментарі Фактам ICTV Юрій Ігнат підтвердив, що пілоти та інженери, які зараз навчаються за кордоном, у майбутньому зможуть навчати в Україні інших льотчиків та інженерів.

– Звичайно, на це й робиться ставка. Ми зараз маємо отримати базову підготовку там… І льотчики, які першими будуть освоювати F-16, стануть потім інструкторами для молодих пілотів, – наголосив він.

Ігнат додав, що під час повномасштабної війни Україна не може розгорнути центри підготовки на західних літаках. Але у майбутньому вони з’являться – на кшталт тих, які є в Данії чи США і який планує створити Румунія.

– Будуть повноцінні авіасимулятори, авіатренажери. І в цих тренажерах вони будуть займатися в Україні. Навчання в авіації Повітряних сил – це процес невпинний, ніколи не закінчується. Щодня в мирний час виконуються навчальні польоти на винищувачах. Льотчик не може не літати, це втрата навичок, – додав Ігнат.

Перші шість F-16 до кінця року: що змінять для України

Військовий експерт Петро Черник у коментарі Фактам ICTV пояснив, що навіть шість літаків суттєво покращать захист повітряного простору України як елемент ППО.

Він уточнив, що під час розробки F-16 їх ключовим технічним завданням була якраз боротьба з крилатими ракетами. Тому після отримання літаків в Україні “серйозно покращиться полювання” за такими російськими ракетами, як Калібри, Х-101, Х-555. Ними ворог регулярно завдає ударів по населених пунктах та інфраструктурі.

– Навіть шість машин суттєво покращать захист якоїсь частини України, якоїсь важливої стратегічної зони, скажімо умовно Заходу України, де багато вузлових залізничних станцій, за якими противник полює. А 60 машин, якщо дійсно це станеться, це глобальний крок уперед. Питання лише в тому, скільки і яку зброю до них дадуть, – наголосив Черник.

Експерт висловив думку, що перші літаки навряд будуть працювати “в режимі повітря – земля”, оскільки їх ще буде занадто мало. А ворог, ймовірно, полюватиме на західні винищувачі.

Петро Черник назвав F-16 “унікальним найкращим літаком у своєму класі”, номенклатура озброєння якого налічує десятки одиниць. Ці винищувачі дозволять протидіяти російським бомбардувальникам Су-34 (які можуть скидати важкі бомби УПАБ-1500), не заходячи в зону ураження ППО окупантів.

F-16 має на борту ракету AIM-120 AMRAAM, яка завдає ударів на 180 км, та потужний радар.

– Абсолютно реально цей Су-34 побачити ще до моменту, коли він скинув бомбу, і завдати по ньому ракетного удару, – заявив Черник.

На озброєнні F-16 є величезна номенклатура бомб (від 230 кг до 2 тонн), а також високоточна далекобійна ракета AGM-158 JASSM, дальність якої може перевищувати 900 км.

Винищувачі Gripen: чи може їх отримати Україна

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції 19 серпня однією з тем переговорів були шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Раніше в уряді Швеції анонсували “ознайомче навчання” українських пілотів на цих літаках. Зеленський заявив, що “тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів уже почалися”.

– Ми детально поговорили про майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen, – заявив Зеленський.

21 серпня з’явилася заява прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крісстерссона, що країна поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки потребує їх для власної оборони. Водночас шведська влада “нічого не виключає в майбутньому”.

За словами Юрія Ігната, F-16 був, є і буде залишатися пріоритетним літаком для Повітряних сил ЗСУ. Цих літаків досить багато в країнах світу, на відміну від Gripen. Але якщо Швеція ухвалить рішення про надання Gripen Україні, вони посилять парк літаків ЗСУ.

– Там є кілька пілотів, яких командувач залишив у Швеції під час свого візиту, які будуть вивчати спромогу цих літаків. Якщо буде ухвалено рішення про Gripen, вони можуть підсилити парк F-16 та наявної радянської техніки ЗСУ, яка і далі буде працювати, – заявив Ігнат у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, більшість типів озброєння Gripen та F-16 взаємосумісні.

Як пише видання The War Zone, Військово-повітряні сили Швеції сьогодні мають на озброєнні понад 90 літаків Gripen C/D. Країна планує замінити ці літаки новішими версіями E/F, однак, за прогнозами, це може статися десь у 2030-х роках.

Скільки сучасних літаків потрібно Україні

Як пояснив Фактам ICTV Юрій Ігнат, щоб захистити всю Україну в кордонах 1991 року, потрібно понад 100 літаків. У візії Повітряних сил ЗСУ прописано 128 сучасних винищувачів (приблизно 4 авіаційні бригади), якими планується поступово замінити радянські літаки.

– Це все умовно. У візії прописано 128 літаків. До 150, скажімо так, було б достатньо. Якщо брати ще навчальні, транспортні, це буде ще більше. Чотири бригади модернізованих літаків, які зможуть забезпечити з різних оперативних аеродромів, де вони нестимуть чергування, авіаційне винищувальне прикриття повітряного простору країни, – заявив Ігнат.

У перспективі Повітряні сили ЗСУ планують повністю перейти на західні літаки.

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