Окупантів чекає котел: Резніков про ситуацію на Куп’янському та Бахмутському напрямках
Російські окупанти мають певні успіхи під Куп’янськом, проте вони можуть потрапити там до котла, якщо українські захисники просунуться на Бахмутському напрямку.
Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.
– Що стосується напрямку Куп’янськ. Це логічний хід ворога, відвернути нашу увагу, атакуючи там, щоб ми забрали підрозділи з півдня та сходу. Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ Хортиця, одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку, – Ред.), то тоді вже вони потраплять у котел, – сказав він.
Міністр зазначив, що українські підрозділи не планують забирати наші сили з півдня, тоді як військові РФ постійно переміщують свої підрозділи: з Херсонської області на південний (Запорізький) напрямок, з півдня – на Східний напрямок.
Він зауважив, що такі дії окупантів – хороший знак для України та наголосив на тому, що “все сплановано, все йде за планом”
– Як кажуть військові, “ситуація складна, але контрольована”, – додав міністр.