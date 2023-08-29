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Окупантів чекає котел: Резніков про ситуацію на Куп’янському та Бахмутському напрямках

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Російські окупанти мають певні успіхи під Куп’янськом, проте вони можуть потрапити там до котла, якщо українські захисники просунуться на Бахмутському напрямку.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– Що стосується напрямку Куп’янськ. Це логічний хід ворога, відвернути нашу увагу, атакуючи там, щоб ми забрали підрозділи з півдня та сходу. Але генерал Сирський, який командує угрупуванням військ Хортиця, одночасно тримає оборону на тому напрямку і контратакує на Бахмутському напрямку. Росіяни начебто трохи там і просуваються, але якщо ми просунемося (на Бахмутському напрямку, – Ред.), то тоді вже вони потраплять у котел, – сказав він.

Міністр зазначив, що українські підрозділи не планують забирати наші сили з півдня, тоді як військові РФ постійно переміщують свої підрозділи: з Херсонської області на південний (Запорізький) напрямок, з півдня – на Східний напрямок.

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Він зауважив, що такі дії окупантів – хороший знак для України та наголосив на тому, що “все сплановано, все йде за планом”

– Як кажуть військові, “ситуація складна, але контрольована”, – додав міністр.

Бахмут, Війна в Україні, Куп'янськ, Олексій Резніков
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