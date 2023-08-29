Україна максимально збільшує оборонне виробництво – Зеленський

Україна максимально збільшує обсяги виробництва снарядів, гармат, дронів, ракет і бронетехніки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у традиційному зверненні.

– Провів сьогодні окрему нараду щодо нашого, українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша “оборонка” даватиме більший результат, – заявив він.

Також глава держави зазначив, що до застосування нових бойових літаків політично все зроблено, домовленості є, залишилося тільки якісно та швидко підготувати інфраструктуру.

– На наступну Ставку – два завдання. Перше: звіт щодо підготовки до зими. Різні аспекти, зокрема безпекові. Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання, – додав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що заслухав доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні.

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