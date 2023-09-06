Ми бачимо значний прогрес українського контрнаступу – Блінкен у Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня під час візиту до Києва відзначив “значний прогрес”, якого досягла Україна у контрнаступі.

– Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху в контрнаступі, але й на довгострокову перспективу, щоб переконатися, що вона має сильний стримувальний фактор, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібні агресії не повторилися, – заявив він на спільному брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Американський дипломат нагадав, що це вже третій візит з моменту повномасштабного вторгнення, проте його продовжує вражати надзвичайна хоробрість та стійкість українського народу.

Говорячи про мету поїздки, Блінкен наголосив, що передусім він зараз тут, “щоб продемонструвати нашу постійну і рішучу підтримку”.

– Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, оскільки вони будують і відновлюють сильну економіку, сильну демократію, – додав держсекретар.

За даними ЗМІ, під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить про виділення Україні понад $1 млрд нового фінансування.

Джерело : CNN

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