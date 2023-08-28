Інтерв’ю Зеленського: скільки триватиме війна, вибори та довічне за корупцію

Президент Володимир Зеленський відповів на головні питання, які наразі цікавлять українців, у великому інтерв’ю ведучій інформаційного телемарафону Наталії Мосейчук. Він поділився, як держава боротиметься з корупцією, чи є можливість провести вибори під час воєнного стану, скільки часу триватиме війна.

Також він пояснив, як можна повернути Крим, чи підтримуватимуть партнери країну надалі, чому необхідно будівництво нової Каховської ГЕС, як відбуватимуться перевірки бізнесу. Факти ICTV зібрали головні заяви з інтерв’ю президента України.

Чи довго триватиме війна

Глава держави не виключає варіант, що війна в Україні може тривати довго. За його словами, держава готова довго воювати, проте якщо не буде втрат людей. Наприклад, мінімізувати жертви за прикладом Ізраїлю – тоді можна буде жити, зазначив Зеленський.

– Для людей, хто ніколи не бігав, легше пробігти 100 м чи марафон? 100 м, правда. Наш народ зробив рекорд. Ми б програли цю війну, якби не мали впевненості, що можемо перемогти, – сказав він.

На його думку, багато українців мали хибні уявлення про швидке закінчення повномасштабної війни. Він вважає, що Україна програла б війну, якби не мала впевненості у тому, що може перемогти.

Президент вважає, що Україна за результатами війни з Росією має здобути перемогу. Важливо, що ця перемога має унеможливити повторення військового конфлікту надалі.

Як Україна боротиметься з корупцією

Під час воєнного стану корупцію необхідно прирівняти до державної зради. Варто зазначити, що наразі, згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу, державна зрада в умовах воєнного стану карається тюремним ув’язненням на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна.

Відповідний законопроєкт планують направити до парламенту найближчого тижня, поділився президент України.

У цьому питанні не йдеться про повернення так званого сталінізму. Водночас глава держави наголосив, що готовий звільняти людей у разі проявів корупції у власній команді.

– Є чесна або нечесна людина. Якщо є докази, що людина нечесна – я звільняю. На сьогодні я не бачу в себе цих внутрішніх питань, – звернув увагу він.

Деокупація Кримського півострова

Російську Федерацію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Проте Україна має взяти під контроль адміністративний кордон з півостровом, який нині перебуває під контролем Москви.

– Я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Це було б краще. Будь-яка війна – це все одно втрати, де б вона не була. Треба все розраховувати, – поділився думкою президент.

Чи будуть інші країни надалі підтримувати Україну

Наразі є доволі потужна кількість країн, які будуть з Україною до перемоги над Росією. Проте є фактор, який може розколоти підтримку США, зокрема, вибори, певні внутрішні процеси, політику чи інші.

Водночас президент вважає, що перенесення бойових дій на територію Росії загрожує Україні втратою підтримки низки союзників.

Вибори в Україні під час воєнного стану

Низка американських чиновників мають думку, що Сполучені Штати Америки навіть під час війни проводили вибори, тому Україна має піти таким же шляхом. Президент Зеленський відповів, що думає про заяву Ліндсі Грема, який наголосив на необхідності виборів наступного року в разі продовження війни.

Глава держави наголосив, що не проводитиме вибори в Україні в кредит, тому потрібна фінансова допомога від партнерів. Водночас очільник країни пояснив, що наразі немає альтернативи, щоб забезпечити голосування для військових на фронті.

Проте Зеленський запевняє, що не тримається за владу, і він не хоче, щоб в народу склалося подібне враження. Він зазначив, що хотів би провести вибори, але держава не має коштів, тому що все йде на оборону.

Повернення перевірок бізнесу

Президент наголосив, що держава захищатиме український бізнес, щоб підприємці могли працювати без хабарів. Проте уникнути перевірок не можна, інакше можуть постати ці питання під час переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Зокрема, він запропонував представникам бізнесу повернути мінімальні вимоги, а також надати пропозиції про зміни до законодавства, щоб лише один орган міг проводити перевірки.

Зеленський поділився, що прагне знайти баланс між європейським законодавством та запитом підприємців.

Членство України в НАТО та гарантії безпеки

Україні необхідні гарантії безпеки від країн НАТО. Зокрема, Зеленський вважає, що США можуть надати Україні модель військової підтримки, наприклад, тієї, яка вже діє в Ізраїлі.

На його думку, гарантії безпеки для України мають включати санкції, фінанси, необхідне озброєння, зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та літаки.

Оборонне виробництво України

Президент поділився, що Україна успішно виготовляє власне озброєння, зокрема, ракети. Серед них – Нептун, Стугна, Корсар. Ця зброя постійно перебуває на фронті: її поки недостатньо, проте йдеться про колосальні цифри.

Водночас Україна почала виробляти артилерію 155 калібру зразка НАТО, якого до цього не було тут. Зеленський запевняє, що під час воєнного стану держава не продавала це озброєння до іноземних країн.

– Якщо десь щось підписували, я давав по руках. Нічого не виїхало, – стверджує президент.

Чому потрібно відбудувати нову Каховську ГЕС

Україна планує побудувати нову Каховську дамбу та гідроелектростанцію, які були зруйновані внаслідок підриву російськими терористами.

На його думку, потрібно виділити значну суму, тому що завдяки ГЕС люди отримували воду, яка необхідна була для звичайного життя на Півдні України.

– Ми повинні відновити Каховську дамбу. Якщо не буде “подарунків”, треба знайти мільярд чи півтора мільярда, я не знаю точну суму. Але ми повинні це зробити, тому що не буде життя без цієї води, – наголосив Зеленський.

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