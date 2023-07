Майбутнє України з НАТО. Підсумки першого дня саміту у Вільнюсі

Сьогодні у литовській столиці Вільнюсі добіг кінця перший день саміту країн НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг за підсумками засідання наголосив – План дій щодо членства України скасували, що є хорошим знаком для нас.

Проте є вимоги, які ми маємо виконати і які мають погодити усі країни-члени. Лише тоді Україна зможе приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

Сподівання Києва на цьому саміті були більшими – Україна хотіла почути хоча б приблизну дати вступу до НАТО. Проте жодних дат не оголосили.

Країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку прагнення України до членства, йдеться у підсумковій декларації. Київ отримає запрошення на вступ у блок, коли союзники погодяться й умови будуть виконані Києвом.

Також затвердили створення Ради Україна – НАТО – це новий формат взаємодії з Україною. Рада проводитиме консультації та ухвалюватиме рішення. Україна й НАТО на засіданнях будуть рівні.

Політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що сьогоднішнє рішення НАТО є чи не найгіршим для України. Адже ПДЧ (План дій щодо членства) хоч і скасували, проте з’явилися певні conditions (умови), які Київ має виконати. Тобто ПДЧ по суті нікуди не зник.

До речі, експерт у цьому вбачає загрози для нас, адже є країни, які не хочуть вступу України до НАТО. І у майбутньому може статися так, що ці країни просто не погодяться з виконанням наших умов.

А ще, на думку політичного експерта, НАТО чомусь досі боїться Росії. Саме тому блоку не вистачило сміливості для більш рішучих рішень і заяв.

Прибічник України президент Чехії Петр Павел вважає, що шлях Києва до НАТО скоротився, і що сьогоднішні рішення саміту, без сумніву, є успіхом.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today’s agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh

— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023