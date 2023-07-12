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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Майбутнє України з НАТО. Підсумки першого дня саміту у Вільнюсі

Сунак Байден Столтенберг саміт НАТО
Фото: Getty Images

Сьогодні у литовській столиці Вільнюсі добіг кінця перший день саміту країн НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг за підсумками засідання наголосив План дій щодо членства України скасували, що є хорошим знаком для нас.

Проте є вимоги, які ми маємо виконати і які мають погодити усі країни-члени. Лише тоді Україна зможе приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

Сподівання Києва на цьому саміті були більшими – Україна хотіла почути хоча б приблизну дати вступу до НАТО. Проте жодних дат не оголосили.

Майбутнє України з НАТО

Країни-члени НАТО підтвердили свою підтримку прагнення України до членства, йдеться у підсумковій декларації. Київ отримає запрошення на вступ у блок, коли союзники погодяться й умови будуть виконані Києвом.

Також затвердили створення Ради Україна НАТО – це новий формат взаємодії з Україною. Рада проводитиме консультації та ухвалюватиме рішення. Україна й НАТО на засіданнях будуть рівні.

Політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що сьогоднішнє рішення НАТО є чи не найгіршим для України. Адже ПДЧ (План дій щодо членства) хоч і скасували, проте з’явилися певні conditions (умови), які Київ має виконати. Тобто ПДЧ по суті нікуди не зник.

До речі, експерт у цьому вбачає загрози для нас, адже є країни, які не хочуть вступу України до НАТО. І у майбутньому може статися так, що ці країни просто не погодяться з виконанням наших умов.

А ще, на думку політичного експерта, НАТО чомусь досі боїться Росії. Саме тому блоку не вистачило сміливості для більш рішучих рішень і заяв.

Прибічник України президент Чехії Петр Павел вважає, що шлях Києва до НАТО скоротився, і що сьогоднішні рішення саміту, без сумніву, є успіхом.

– Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим, – наголосив Петр Павел.

Створення Ради Україна − НАТО

За словами генсека Єнса Столтенберга, новий формат зустрічей Рада Україна – НАТО – це форум для кризових консультацій й ухвалення рішень. Україна й НАТО будуть зустрічатися на рівних.

Перше засідання Ради планується завтра у Вільнюсі. Присутнім буде президент України Володимир Зеленський.

Рада Україна – НАТО замінить попередній формат співпраці Києва та блоку – Комісію Україна – НАТО, яка працювала з 1997 року у форматі члени НАТО + 1.

Коаліція для навчання українських пілотів на F-16

11 країн-партнерів та Україна підписали меморандум щодо умов навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Це Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Міністр оборони України Олексій Резніков особливо подякував Данії та Нідерландам за виняткове лідерство у цьому процесі й наголосив, що українські пілоти готові опанувати керування літаками якнайшвидше.

Також є можливість включення до програми інших типів винищувачів.

Саміт НАТО у Вільнюсі – які підсумки першого дня саміту НАТО

Getty Images

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що навчити українців літати, обслуговувати й ремонтувати F-16 на базовому тактичному і технічному рівні – це кропітка робота. Проте у довгостроковій перспективі це матиме велике та важливе значення для боротьби України за свободу.

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Нові оборонні плани НАТО

Як повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, члени НАТО схвалили найбільш комплексні з часів холодної війни оборонні плани для боротьби з двома ключовими загрозами: Росія і тероризм.

НАТО планує розгорнути 300 тис. військових у стані високого рівня готовності, включно із морськими й повітряними силами.

Для виконання оборонних планів країни НАТО схвалили нарощування військового виробництва та зобов’язалися витрачати не менш як 2% ВВП на рік на оборону.

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Засудження Росії та Ірану

Союзники по НАТО також підтвердили своє засудження найрішучішим чином кричущих порушень Росією міжнародного права, статуту ООН, а також зобов’язань і принципів ОБСЄ.

– Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконні та нелегітимні анексії Росією українських територій, зокрема Криму. Не може бути безкарності за російські воєнні злочини та інші звірства, такі, як обстріли цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури, – йдеться в заяві.

Також НАТО звернулося й закликало владу Ірану припинити постачання ударних безпілотників до Росії, які та використовує у війні проти України.

Члени блоку погодилися, що підтримка Іраном російської війни впливає на євроатлантичну безпеку.

Поглиблення партнерства Китаю з РФ суперечить цінностям НАТО

Союзники по НАТО у своєму комюніке закликали Китай не підтримувати загарбницьку війну Росії проти України й наголосили, що поглиблення партнерства Китаю з РФ суперечить цінностям блоку і підриватиме міжнародний порядок.

– Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійного члена Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, засудити агресивну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль РФ та припинити підігравання російському брехливому наративу, що звинувачує Україну і НАТО в розв’язуванні війні, – йдеться у декларації.

Нагадаємо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликати до виведення російських військ з української території.

Путін Сі Цзіньпін

Getty Images

Що ж, рішення саміту містять позитивні аспекти для України – наприклад, вилучили План дій щодо членства, проте є певні умови, які Київ має виконати, а країни-члени погодити. Перелік умов поки що відсутній, та є визначений механізм щодо їхнього оцінювання.

Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за готовність робити нові кроки.

Тож Україні є над чим наполегливо працювати далі.

Джерело: CNN
Єнс Столтенберг, Винищувач F-16, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО
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