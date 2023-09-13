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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою

Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку РФ щодо використання “брудної” бомби.

У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено, інформує СБУ.

– Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

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Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Фото: СБУ
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою

Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Міноборони України заявило, що закиди РФ щодо “брудних бомб” можуть свідчити про реальну загрозу з боку країни-агресора.

Джерело: СБУ
Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Ядерна зброя
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