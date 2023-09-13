Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку РФ щодо використання “брудної” бомби.

У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено, інформує СБУ.

– Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

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Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Міноборони України заявило, що закиди РФ щодо “брудних бомб” можуть свідчити про реальну загрозу з боку країни-агресора.

Джерело : СБУ

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