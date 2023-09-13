Носій Калібрів: що відомо про підводний човен РФ Ростов-на-Дону, який було уражено у Севастополі
У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі було уражено російський дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону.
Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Підводний човен проєкту 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону увійшов до складу 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії лише у 2014 році.
Орієнтовна ціна субмарини становить $300 млн. Ростов-на-Дону був серед тих підводних човнів, з яких Росія завдавала ударів по території України крилатими ракетами Калібр.
Технічні характеристики підводного човна Ростов-на-Дону:
- водотоннажність надводна – 2 350 т;
- водотоннажність підводна – 3 950 т;
- довжина – 73,8 м;
- ширина – 9,9 м;
- осадка – 6,2 м;
- двигуни – два дизель-генератори по 1 000 кВт, які живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу, два резервні електродвигуни;
- швидкість надводна 11 – 17 вузлів;
- швидкість підводна – 20 вузлів;
- робоча глибина – 240 м;
- гранична глибина – 300 м;
- автономність плавання – 45 діб;
- екіпаж – 52 особи (зокрема 12 офіцерів);
- озброєння: зенітна артилерія (ПЗРК Стріла-3М, Голка-1, Верба) – 8 ракет; ракетне озброєння (включно з чотирма ракетами Калібр-ПЛ)
Фото: Вікіпедія
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