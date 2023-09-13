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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Носій Калібрів: що відомо про підводний човен РФ Ростов-на-Дону, який було уражено у Севастополі

російський підводний човен Ростов-на-Дону

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі було уражено російський дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону.

Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Підводний човен проєкту 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону увійшов до складу 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії лише у 2014 році.

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Орієнтовна ціна субмарини становить $300 млн. Ростов-на-Дону був серед тих підводних човнів, з яких Росія завдавала ударів по території України крилатими ракетами Калібр.

Технічні характеристики підводного човна Ростов-на-Дону:

  • водотоннажність надводна – 2 350 т;
  • водотоннажність підводна – 3 950 т;
  • довжина – 73,8 м;
  • ширина – 9,9 м;
  • осадка – 6,2 м;
  • двигуни – два дизель-генератори по 1 000 кВт, які живлять головний електродвигун, електродвигун економічного ходу, два резервні електродвигуни;
  • швидкість надводна 11 – 17 вузлів;
  • швидкість підводна – 20 вузлів;
  • робоча глибина – 240 м;
  • гранична глибина – 300 м;
  • автономність плавання – 45 діб;
  • екіпаж – 52 особи (зокрема 12 офіцерів);
  • озброєння: зенітна артилерія (ПЗРК Стріла-3М, Голка-1, Верба) – 8 ракет; ракетне озброєння (включно з чотирма ракетами Калібр-ПЛ)
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Фото: Вікіпедія

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія, Севастополь
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