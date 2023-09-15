На Армію дронів у 2024 році планують спрямувати понад 40 млрд грн – Шмигаль

У 2024 році уряд України планує виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн. Ще стільки ж хочуть спрямувати на виробництво озброєння та боєприпасів.

Про це повідомив сьогодні на пресконференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Акценти нашого виробництва – це дрони. Українська Армія дронів повністю запущена, працює. 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування, – наголосив він.

Шмигаль уточнив, що будуть виділені кошти на виробництво боєприпасів, військової техніки, бронемашин та української ракетної програми.

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Витрати планують фінансувати за рахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Згідно з розрахунками, за 2023 рік сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн. Ці кошти розподілять на оборонний сектор. Орієнтовно половина піде на виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а інша половина – на Армію дронів.

Як відомо, ініціатива Армія дронів була започаткована в 2022 році. За цей час збір коштів на безпілотники для української армії підтримали донори з десятків країн і компаній. Були сформовані перші у світі ударні роти безпілотників.

Україна також запустила власне виробництво дронів для ЗСУ. В уряді зазначали, що в порівнянні з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників зросло в 100 разів.

Щоб полегшити виготовлення дронів, в Україні скасували ПДВ та ввізне мито на комплектуючі.

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