На Армію дронів у 2024 році планують спрямувати понад 40 млрд грн – Шмигаль
У 2024 році уряд України планує виділити на фінансування Армії дронів близько 48 млрд грн. Ще стільки ж хочуть спрямувати на виробництво озброєння та боєприпасів.
Про це повідомив сьогодні на пресконференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Акценти нашого виробництва – це дрони. Українська Армія дронів повністю запущена, працює. 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування, – наголосив він.
Шмигаль уточнив, що будуть виділені кошти на виробництво боєприпасів, військової техніки, бронемашин та української ракетної програми.
Витрати планують фінансувати за рахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Згідно з розрахунками, за 2023 рік сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн. Ці кошти розподілять на оборонний сектор. Орієнтовно половина піде на виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а інша половина – на Армію дронів.
Як відомо, ініціатива Армія дронів була започаткована в 2022 році. За цей час збір коштів на безпілотники для української армії підтримали донори з десятків країн і компаній. Були сформовані перші у світі ударні роти безпілотників.
Україна також запустила власне виробництво дронів для ЗСУ. В уряді зазначали, що в порівнянні з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників зросло в 100 разів.
Щоб полегшити виготовлення дронів, в Україні скасували ПДВ та ввізне мито на комплектуючі.
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко