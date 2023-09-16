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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський закликав держави-сусіди не продовжувати обмеження на агроекспорт з України

Володимир Зеленський

Держави, які межують з Україною, мають підтримати експорт української агропродукції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 15 вересня.

Він почав звернення з того, що розповів про свою розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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– Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали, – сказав він.

Глава держави наголосив, що для Європи буде виграшем, якщо укладені договори спрацюють, а обіцянки виконуються.

– Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати, – додав він.

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Глава держави додав, що мав нараду з урядовцями та Офісом президента щодо подальшої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

– Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу у Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв’язала Росія, – повідомив він.

Володимир Зеленський додав, що провів сьогодні нове засідання Ставки.

У зверненні глава держави додав, що щодо ситуації на фронті, то відзначилась 36-та окрема бригада морпіхів, яка “дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного”.

Українські воїни також працюють в районі Вербового та Новопрокопівки.

– Сьогодні, напередодні Дня рятівника, привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу. Взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції Герой – рятувальник року. І ця подія – значно більше, ніж один з офіційних заходів. Наша вдячність для працівників і працівниць ДСНС. Кожна державна та відомча відзнака для рятувальників – це відображення того, що життя людей захищаються, – заявив президент.

Глава держави також нагадав про свою зустріч з Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду.

– Говорили про наближення справедливості для України й для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни, – повідомив він.

Президент наголосив, що відповідальність має бути чіткою, конкретною та справедливою.

– Саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі Росії, бо сила права – вона є, і вагома. І світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили, – повідомив Зеленський.

Український лідер додав, що Україна готується до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня, і сьогодні мав кілька тривалих нарад щодо цього.

– Робимо все, щоб для України були вагомі результати – і в нових оборонних пакетах від партнерів, і в рішеннях міжнародних інституцій, – додав він.

Глава держави повідомив, що Україна працює над посиленням своїх інституцій, щоб підсилити спроможності держави в знищенні олігархічно-корупційних впливів, які, зокрема, використовувала Росія, щоб послаблювати Україну та постійно “під’їдати” український суверенітет.

Також президент розповів про широку та змістовну нараду з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, Верховної Ради України, уряду, Офісу.

– Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі – гарантовану стійкість, – повідомив він.

Наприкінці звернення глава держави нагадав, що сьогодні українська єврейська громада разом з усіма юдеями світу святкує Рош га-Шана. Він привітав усіх, хто святкує, та побажав, щоб наступний рік став мирним для всієї України та всіх наших людей.

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