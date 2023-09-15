Польща намагається прив’язати зернове питання до вступу України в ЄС – Мінекономіки

У Польщі вже почали прив’язувати ситуацію довкола українського зерна до умов вступу України в Європейський Союз, принаймні в частині сільського господарства. Однак Київ наполягає, що заборона імпорту зернових є неправомірною.

На цьому наголосив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Так він прокоментував останні заяви міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса.

Зараз дивляться

Качка порівняв позицію Варшави з liberum veto – принципом ухвалення рішень за часів Речі Посполитої. Йдеться про право будь-якого члена сейму Речі Посполитої своїм протестом скасувати його ухвалу.

– Нарешті Польща сказала правду щодо українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України до ЄС… Тому наші вступні переговори щодо сільського господарства вже фактично почалися такою агресивною бойовою розвідкою і з повним антагонізмом з боку Польщі. Фактично Польща бореться за liberum veto на Україну без будь-яких пояснень, – наголосив торгпред.

Качка уточнив, що про таку позицію “дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс”.

Торгпред запевнив, що Україна до кінця наполягатиме на тому, що дії Польщі стосовно українського зерна “помилкові, неправомірні та шкідливі для польських, українських і всіх фермерів ЄС”.

Про що заявив міністр Телюс

Останніми днями міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс зробив низку гучних заяв щодо зерна з України.

13 вересня він повідомив, що очікує рішення Єврокомісії стосовно продовження щонайменше до кінця року заборони на імпорт чотирьох видів агропродукції з України.

Телюс додав, що навіть цього для Варшави буде замало. На думку польського міністра, зернове ембарго має діяти “принаймні до узгодження всіх питань у сфері сільського господарства між ЄС та Україною”, зокрема в контексті вступу нашої держави до Євросоюзу.

Тобто фактично Телюс виступив за безстрокове ембарго та прив’язав його до умов вступу України в ЄС.

– За нинішніх умов Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству, – наголосив Роберт Телюс.

Він додав, що потрібно створити механізми, за яких українське зерно буде надходити в країни Азії та Африки, де його потребують, і не залишатиметься в Європі.

А 14 вересня Роберт Телюс заявив, що сільське господарство України начебто “є загрозою для сільського господарства сусідніх країн та всієї Європи”. Міністр запевнив, що Польща підтримує вступ нашої держави до Євросоюзу, але “за певних умов”.

– Україна не може вступити в ЄС без умов. У нас були певні умови, і те саме має стосуватися України, – повідомив Телюс у коментарі польській агенції PAP.

Як відомо, 15 вересня – останній день терміну дії ембарго Євросоюзу на імпорт українських зернових до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії.

Запроваджена на початку травня заборона поширюється на імпорт насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці.

У Польщі вже оголосили, що не відновлюватимуть імпорт українського зерна, незалежно від подальшого рішення Єврокомісії.

А в українському уряді попередили, що в разі блокування Польщею імпорту Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.

Джерело: PAP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.