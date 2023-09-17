Андріївка, Опитне та Кліщіївка: які здобутки на фронті є за тиждень та чи посиляться атаки РФ

Цей тиждень на фронті був багатий на події. Так, Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки та Андріївку Донецької області. Основним епіцентром боїв стала Кліщіївка Донецької області, її також вдалося відбити в окупантів. Також повідомлялось, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області, а також у районі Бахмута й мали часткові успіхи у районі Роботиного.

Більш детально про ситуацію на різних напрямках фронту Факти ICTV розпитали військового та політичного експерта оглядача групи Інформаційний опір, експерта Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександра Коваленка.

– Ініціатива зараз знаходиться на боці Сил оборони України. Ми сковуємо російські окупаційні війська на декількох напрямках, наприклад, Лимано-Куп’янська вісь. А по деяким, це, наприклад, Запорізька область, а також Донецька, по деяким локаціям у нас є просування та здобутки, – сказав Коваленко.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На Куп’янському напрямку сповільнився наступ російських окупантів, ймовірно, через перегрупування сил, повідомляв керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Зараз дивляться

Водночас фіксується висока активність ворожих обстрілів на Лиманському і Куп’янськоиу напрямках, там тривають запеклі бої. Ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на цій частині фронту, намагаючись перехопити ініціативу в українських воїнів.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили 52 тис. особового складу. Всього на Східному фронті перебуває близько 150 тис. загарбників. Не дивлячись на таку велику силу, українські військові мають значні успіхи. Так, там було звільнено Андріївку.

Також деокупація частини селища Опитне біля Авдіївки, за словами Коваленка, є досить великим здобутком, оскільки населений пункт знаходиться поблизу Донецька. Крім того, це дозволяє розширити зону оборони самої Авдіївки.

Також, українські військові звільнили Кліщіївку.

– Отже, у районі Бахмуту, у південному секторі зараз залишається питання зі звільненням Курдюмівки та Зеленопілля. Це буде наступний етап і можна говорити про те, що Сили оборони України не лише перекинули росіян на ліву сторону залізниці у південному секторі, а й можуть змусити їх найближчим часом тікати з траси 0513, – говорить експерт.

Коваленко зазначив, що саме у цьому місці у окупантів зосереджений головний опорний пункт Одрадівка:

– Загальна лінія – Миколаївська, друга лінія – Одрадівка та Опитне. Це в них така собі лінія оборони саме на Півдні по всій південній логістичній артерії.

За інформацією ЗСУ, повернення під контроль Кліщіївки і Курдюмівки дасть можливість нашим Силам оборони зайти в тил ворога, завдати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами РФ, а також значно ускладнить логістику російських військ.

– У комплексі це грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Втрата цих позицій призведе до подальших змін на лінії зіткнення, – пояснює Ілля Євлаш.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку у північній частині Старомайорського Донецької області російські війська намагалися відновити втрачені позиції, проте їм це не вдалося.

Запорізькій напрямок

У Запорізькій області росіянам після перекидання підрозділів 236 та 237 полків 76-ї десантної штурмової дивізії вдалося трохи загальмувати просування Сил оборони України на трикутнику Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате. Але, за словами Коваленка, зараз головна задача полягає у знекровленні цих підрозділів та відновленні надалі просування у трикутнику.

Лівобережжя Херсонщини

По Лівому берегу Херсонської області продовжує збільшуватися “сіра” зона. Це вказує на те, що росіяни втрачають свої позиції, адже більше не здатні їх контролювати. А це, за словами Коваленка, також можна віднести до позитивного впливу Сил оборони на цю ділянку фронту.

Якою є загроза ракетних атак РФ

На думку Коваленка, Росія не припинить атакувати Україну Шахедами, але інтенсивність обстрілів через їх брак зменшиться. Також ймовірні ракетні атаки.

– Моя особиста думка, друга половина вересня буде менш інтенсивною по нальотам Шахедів, аніж перша. Тобто збільшуватимуться паузи між нальотами, а також у менший бік змінюватиметься кількість Шахедів, що застосовуються. Що стосується ракетних атак – також цілком можливо, – додає військовий оглядач.

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