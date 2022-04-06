Танк Т-72 є одним з видів озброєння, яке застосовується в ході повномасштабного вторгнення російський військ на територію України. Що являє собою Т-72, які його технічні характеристики, скільки коштують модифікації бойової машини. Найбільш важливі подробиці – в нашому матеріалі.

Трохи історії

Т-72 Урал – післявоєнний радянський, наймасовіший танк другого покоління. Розробка Т-72 почалася в 1967 році. Прийнятий на озброєння в Збройних Силах СРСР з 1973 року. Розроблений і вироблявся Уралвагонзаводом в Нижньому Тагілі.

Крім СРСР, Т-72 вироблявся в Чехословаччині, Польщі, Югославії, Індії та Іраку.

Перше бойове хрещення танки Т-72 отримали під час сирійсько-ізраїльської війни в 1982 році, де показали повну перевагу над танками противника.

Використовувалися також в ході ірано-іракської війни і в період бойових дій в Перській затоці в 1991 році. Танки цього типу застосовувалися в боях в Югославії і в різних військових конфліктах на території колишнього Радянського Союзу.

Разом в 1972-1992 роках в Радянському Союзі/Росії було випущено, за оцінками західних джерел, більше 20 тис. танків Т-72 всіх модифікацій. В даний час більше 9 тис. танків Т-72 продовжують перебувати на озброєнні російської армії.

Читайте Через ракетний обстріл у Харкові горіла будівля одного з вишів

Тактико-технічні характеристики:

може по дну долати річки глибиною до 6 метрів, для подібних заходів проводиться герметизація танка;

екіпаж танка складається з трьох осіб: механіка-водія, навідника і командира, який також виконує функції заряджаючого після витрачання боєзапасу в автоматі заряджання;

маса в бойовому положенні – 44,5 тонн;

потужність двигуна – 780 к. с;

максимальна швидкість по шосе – 60 км/год;

запас ходу по шосе – 500 км;

озброєння: 125-мм гармата, 7,62-мм кулемет ПКТ, 12,7-мм кулемет НСВТ;

бронювання: лоб вежі/лоб корпусу – 410/245 мм.

Ціна

Танк Т-72 існує в безлічі версій і варіантів, відповідно, і різниться і ціна. Так, вартість варіанту Б1 для Венесуели склала $2 млн. за екземпляр.

Старіші версії можна купити у країн колишнього Варшавського договору, наприклад, Чехії, за $50 тис. Втім, вартість танка в кращому технічному стані затягне вже на $200 тис.

Джерело: по матеріалах ЗМІ