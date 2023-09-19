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Економіка
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Ми готові до можливих наслідків за рішення проти українського агроімпорту – польский міністр

Польща відстоює обмеження на імпорт українського зерна
Фото: Pixabay

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус висловив упевненість у відсутності негативних наслідків від рішення запровадити заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів в односторонньому порядку, навіть у випадку можливих відповідей з боку Європейського Союзу та Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це Телус заявив в ексклюзивному інтерв’ю виданню Euractiv.

Після того, як Польща, Словаччина та Угорщина у п’ятницю, 15 вересня, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна, в міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса виникла необхідність висловити свою позицію.

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Він вважає, що не існує “жодних суттєвих аргументів” проти продовження заборони. Міністр стверджує, що рішення Європейської комісії є винятково політичним і наголошує, що Польща була б задоволеною, якби ЄС взяв на себе цю ініціативу, що вказувало б на справжню солідарність в Євросоюзі.

Водночас, Телус зауважує, що Польща відчуває обов’язок захищати своїх фермерів, що й призвело до запровадження заборони в односторонньому порядку.

На запитання про можливі наслідки цього рішення, яке може суперечити законодавству ЄС, міністр запевнив, що нічого поганого не станеться. 

Також Телус висловив переконання, що в СОТ не існує жодних юридичних підстав для виникнення потенційних проблем через цей крок. Він навіть зазначив, що чутки про можливі судові позови проти Польщі через підтримку своїх фермерів вважає досить смішними і не розуміє, на якій підставі це може бути зроблено.

Що відомо про заборону експорту українського зерна

На початку травня Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до п’яти країн ЄС: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Рішення діє до 15 вересня 2023 року.

Влада Польщі вже заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна, незалежно від того, яким буде рішення офіційного Брюсселя.

Більшість країн ЄС підтримують рішення Європейської комісії щодо експорту українського зерна.

Водночас Болгарія підтримала відновлення імпорту  агропродукції з України після 15 вересня.

У Кабінеті міністрів України попередили, що в разі блокування Польщею експорту наша держава звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.

Нещодавно стало відомо, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на експорт української  сільськогосподарської  продукції.

Джерело: Euractiv

Експорт, Зерно, Польща, Україна
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