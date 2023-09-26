Знищити штаб ЧФ РФ допомогли за винагороду російські офіцери – Kyiv Post

До знищення штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі разом з командуванням доклали руку невдоволені російські офіцери, які перебувають у скрутному фінансовому становищі через постійні затримки з виплатами зарплат.

Про це виданню Kyiv Post розповіли українські партизани з руху Атеш, які допомагали планувати спецоперацію.

Вони отримали від цих офіцерів інформацію про перебування і діяльність командування флоту в обмін на грошову винагороду.

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– Самі по собі затримки з виплатами не змушують військовослужбовців ЗС РФ йти проти російської влади, – заявив представник Атеш, зауваживши, що ті, хто їм допомагає, також вважають, що їхня країна “веде злочинну війну, і вона повинна припинитися”.

За його словами, фінансова винагорода є лише додатковим стимулом для співпраці з партизанами.

В Атеш не сказали, скільки грошей передали, але наголосили, що це достатня сума покриття ризиків для російських офіцерів та їхніх родин.

Сили спеціальних операцій 25 вересня підтвердили ліквідацію командувача ЧФ РФ Віктора Соколова та ще 34 російських офіцерів внаслідок удару по штабу флоту у Севастополі 22 вересня.

Джерело: Kyiv Post

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