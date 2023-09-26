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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищити штаб ЧФ РФ допомогли за винагороду російські офіцери – Kyiv Post

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
Фото: Факти ICTV

До знищення штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі разом з командуванням доклали руку невдоволені російські офіцери, які перебувають у скрутному фінансовому становищі через постійні затримки з виплатами зарплат.

Про це виданню Kyiv Post розповіли українські партизани з руху Атеш, які допомагали планувати спецоперацію.

Вони отримали від цих офіцерів інформацію про перебування і діяльність командування флоту в обмін на грошову винагороду.

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– Самі по собі затримки з виплатами не змушують військовослужбовців ЗС РФ йти проти російської влади, – заявив представник Атеш, зауваживши, що ті, хто їм допомагає, також вважають, що їхня країна “веде злочинну війну, і вона повинна припинитися”.

За його словами, фінансова винагорода є лише додатковим стимулом для співпраці з партизанами.

В Атеш не сказали, скільки грошей передали, але наголосили, що це достатня сума покриття ризиків для російських офіцерів та їхніх родин.

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Сили спеціальних операцій 25 вересня підтвердили ліквідацію командувача ЧФ РФ Віктора Соколова та ще 34 російських офіцерів внаслідок удару по штабу флоту у Севастополі 22 вересня.

Джерело: Kyiv Post

Війна в Україні, Крим, партизани, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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