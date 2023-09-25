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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У ССО заявили про ліквідацію 62 окупантів внаслідок атаки на ВДК Мінськ у Севастополі

севастополь
Фото: Pixabay

Під час атаки на великий десантний корабель Мінськ у Севастополі загинули 62 окупанти.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Зазначено, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, тому особовий склад був на судні.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.

Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що ВДК Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, які було уражено під час атаки у Севастополі, не підлягають відновленню.

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Крим, Севастополь, флот РФ
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