У ССО заявили про ліквідацію 62 окупантів внаслідок атаки на ВДК Мінськ у Севастополі
Під час атаки на великий десантний корабель Мінськ у Севастополі загинули 62 окупанти.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
Зазначено, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, тому особовий склад був на судні.
Нагадаємо, вночі 13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму.
Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що ВДК Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, які було уражено під час атаки у Севастополі, не підлягають відновленню.
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