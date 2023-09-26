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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як отримати електронний ключ у податковій – інструкція

Онлайн, компʼютер
Фото: Unsplash

Ключі ЕЦП (електронний цифровий підпис) – це сучасна та зручна альтернатива традиційному підпису від руки при підтвердженні справжності та цілісності електронного документа.

Такий підпис не схожий на традиційний від руки, проте ЕЦП не менш надійний. Електронно-цифровий підпис виглядає як файл, що містить закодований унікальний ідентифікатор фізичної або юридичної особи.

Після створення ключів ЕЦП формується пара з відкритого і закритого ключа, які пов’язані між собою. При цьому відкритий ключ публікується на офіційному інформаційному ресурсі, оскільки він необхідний для перевірки справжності ЕЦП.

Зараз дивляться

А закритий ключ завантажується на особистий диск користувача або на захищений цифровий носій.

Наявність електронного ключа дозволяє отримувати різноманітні державні послуги в режимі онлайн (підпис петицій, оформлення довідок тощо), входити до особистого кабінету платника податків, здавати фінансову, податкову, бухгалтерську та інші види звітності, та ще багато іншого.

Сьогодні отримати електронний ключ можна кількома способами – через Приват24, у податковій або АЦСК Україна.

Як зробити власний електронний ключ ЕЦП в податковій – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перший електронний ключ ЕЦП: як зробити в податковій

На жаль, згенерувати свій перший електронний цифровий підпис у податковій онлайн не можна. Щоб оформити ЕЦП в податковій, необхідно:

  • знайти номер телефону найближчої до вас податкової;
  • зателефонувати в Державну податкову службу та записатися на прийом;
  • з собою необхідно мати оригінали та завірені копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), посвідчення біженця або посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання (за наявності), та флешку, на яку ви збережете свої ключі. Також не забудьте заповнити Реєстраційну картку для фізичної особи (її зразок та бланк можна завантажити тут);
  • потім потрібно прийти у податкову з документами та флешкою і згенерувати електронний ключ.

Термін дії будь-якого ЕЦП – 1 рік, після чого потрібно формувати новий.

Як згенерувати електронний ключ ЕЦП онлайн

Найпростіше це зробити через Приват24. Вам необхідно:

  • Перейти на сайт Приват24 та авторизуватися.
  • В розділі Бізнес оберіть пункт Електронний цифровий підпис для фіз. особи.

Приват24

Приват24

  • На екрані зʼявляться ваші особисті дані, уважно перевірте та натисніть Дані вірні.
  • Тепер придумайте пароль до електронного ключа. Пароль має містити великі та маленькі латинські літери та цифри.

Приват24

  • Після цього на ваш телефон має прийти повідомлення з кодом підтвердження, який необхідно вказати у Приват24.
  • Автоматично на ваш компʼютер завантажиться електронний ключ із цифровим підписом, який ви можете сміливо використовувати для входу в електронні сервіси чи підпису документів.
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