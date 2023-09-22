Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда

Відносини між Україною та Польщею мають історичний вимір, і суперечка щодо експорту українського зерна на них суттєво не вплине.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Познані на конгресі з відбудови України Common Future (Спільне майбутнє).

Він зазначив, що допомога поляків і польського бізнесу Україні під час повномасштабної війни – це “величезний капітал людських зв’язків між нашими країнами і народами”.

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– Для мене співпраця й підтримка України мають історичний вимір. Кажу це цілком серйозно – історичний вимір для наших народів, країн… Я не вірю, що одна політико-правова суперечка може перекреслити такий капітал, який ми створили, – наголосив Дуда.

Він додав, що останні події та обмін заявами між Києвом і Варшавою багато в кого могли викликати занепокоєння. Водночас польський лідер назвав зернову суперечку невеликим фрагментом відносин між двома країнами.

– Я не маю жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно дрібною частиною усіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних умов це може істотно на них вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою, – заявив Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE: Dla mnie współpraca i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy pomiędzy naszymi narodami i krajami. Nie wierzę w to, ze jeden spór polityczno-prawny może przekreślić cały ten dorobek. Nie mam wątpliwości, że… pic.twitter.com/Y4CcI3pnjt — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 22, 2023

Президент Польщі уточнив, що деякі “неприємні, часом болючі заяви” потрібно сприймати з “людського боку”. Адже це відбувається під час атак РФ на населені пункти України, коли на фронті щодня гинуть українські військові.

Дуда закликав польський бізнес активно долучатися до відбудови нашої держави. За словами політика, “відбудована та інтегрована в Європу Україна” відіграватиме важливу роль у європейському майбутньому.

– Ми можемо підтримати Україну, допомагаючи підняти країну з руїн війни. Я бачу в цьому величезну роль польських підприємців, – повідомив Дуда.

Під час виступу президент Польщі наголосив, що Україна повинна перемогти у війні та відкинути окупантів зі своїх територій.

Що відомо про зернову суперечку

На початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії та Угорщини. Такі обмеження діяли до 15 вересня, після чого Брюссель вирішив їх не продовжувати.

Однак Польща, Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать ембарго в односторонньому порядку.

У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих трьох країн. Паралельно Київ запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо імпорту українського зерна.

Згодом Україна та Польща домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох держав.

Джерело: PAP

Джерело : Укрінформ

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