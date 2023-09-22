Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Відносини між Україною та Польщею мають історичний вимір, і суперечка щодо експорту українського зерна на них суттєво не вплине.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Познані на конгресі з відбудови України Common Future (Спільне майбутнє).

Він зазначив, що допомога поляків і польського бізнесу Україні під час повномасштабної війни – це “величезний капітал людських зв’язків між нашими країнами і народами”.

Зараз дивляться

– Для мене співпраця й підтримка України мають історичний вимір. Кажу це цілком серйозно – історичний вимір для наших народів, країн… Я не вірю, що одна політико-правова суперечка може перекреслити такий капітал, який ми створили, – наголосив Дуда.

Він додав, що останні події та обмін заявами між Києвом і Варшавою багато в кого могли викликати занепокоєння. Водночас польський лідер назвав зернову суперечку невеликим фрагментом відносин між двома країнами.

– Я не маю жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно дрібною частиною усіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних умов це може істотно на них вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою, – заявив Дуда.

Президент Польщі уточнив, що деякі “неприємні, часом болючі заяви” потрібно сприймати з “людського боку”. Адже це відбувається під час атак РФ на населені пункти України, коли на фронті щодня гинуть українські військові.

Дуда закликав польський бізнес активно долучатися до відбудови нашої держави. За словами політика, “відбудована та інтегрована в Європу Україна” відіграватиме важливу роль у європейському майбутньому.

– Ми можемо підтримати Україну, допомагаючи підняти країну з руїн війни. Я бачу в цьому величезну роль польських підприємців, – повідомив Дуда.

Під час виступу президент Польщі наголосив, що Україна повинна перемогти у війні та відкинути окупантів зі своїх територій.

Що відомо про зернову суперечку

На початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українського зерна (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії та Угорщини. Такі обмеження діяли до 15 вересня, після чого Брюссель вирішив їх не продовжувати.

Однак Польща, Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать ембарго в односторонньому порядку.

У відповідь Україна вирішила позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих трьох країн. Паралельно Київ запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам компроміс щодо імпорту українського зерна.

Згодом Україна та Польща домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох держав.

Читайте також
Неправильно зрозуміли: Дуда пояснив слова прем’єра Польщі щодо припинення постачань зброї до України
Анджей Дуда - президент Польщі

Джерело: PAP

Джерело: Укрінформ
Анджей Дуда, експорт зерна, Зерно, Польща, Україна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС щодо агрокризи
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Важливий крок до єдності: Чехія закликає до примирення України та Польщі
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Друге судно з українською пшеницею вийшло з Чорноморська тимчасовим коридором
Судно - тимчасовий коридор, зерно
Неправильно зрозуміли: Дуда пояснив слова прем’єра Польщі щодо припинення постачань зброї до України
Анджей Дуда - президент Польщі
Це суверенне рішення: Пентагон відреагував на заяву Моравецького про постачання зброї Україні
Генерал Патрік Райдер

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Співпраця з Україною має історичний вимір, зернова суперечка її не зруйнує – Дуда
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь